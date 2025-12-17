Basket, la Reggiana batte l’Oradea ed ottiene la seconda vittoria nella seconda fase di Europe Cup

La Pallacanestro Reggiana non si ferma e dopo la vittoria contro Cedevita, ottiene il secondo successo nella seconda fase della FIBA Europe Cup 2025-2026. Gli emiliani sono riusciti a superare i romeni del CSM Oradea, al termine di un match concluso per 90-59. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra italiana si è impossessata della partita nella ripresa, dominando fino alla sirena finale: 2/2 per la Reggiana, che vince mandando in doppia cifra cinque giocatori.

La Reggiana parte forte segnando i primi sette punti della partita prima che Oradea risponda con la tripla di Nicolescu. I quattro punti in fila di Nzekwesi portano a -1 gli ospiti ma gli emiliani rispondono con Barford. Con gli otto punti di fila di Richard, i rumeni trovano il primo vantaggio del match ma Reggio risponde con Williams (-1). Nel finale, a Richard risponde nuovamente Williams. A fine primo quarto il punteggio recita 18-17 per la Reggiana.

Seconda frazione più spettacolare che parte con il canestro di Smith e la tripla di Vitali per il +6. I rumeni si sbloccano solo dalla lunetta e Woldetensae punisce dall’arco per il +8 virtuale. Oradea però non molla e con un parziale di 0-6 si riporta sul -2. Coupain allunga il vantaggio con una tripla ma è Richard a pareggiare a quota 33. Nei minuti finali, la parità resiste fino alla tripla di Barford che vale il vantaggio a fine primo tempo (41-37 per la Reggiana).

Ad inizio ripresa Vitali ed Uglietti regalano il +10 alla squadra di casa prima che i rumeni rispondano con il solito Nzekwesi (-8). Cheatham segna la tripla che vale il vantaggio in doppia cifra, ne segue un digiuno che viene colmato dai quattro punti di Caupain (+15). Oradea torna a segnare solo nel finale con Pridgett ma Reggio è letale dall’arco con le due triple di Barford e Severini. 67-47 a 10′ dalla fine.

Nel quarto finale continua il dominio della Reggiana che riallunga subito con cinque punti consecutivi di Caupain (+25). I rumeni abbassano la guardia e la compagine italiana ne approfitta con le triple di Thor, Smith ed Uglietti (+29). Kocovic cerca di ridurre il parziale di Reggio ma nel finale è ancora Vitali ad andare a segno da tre. Punteggio finale di 90-59 e secondo successo per la Pallacanestro Reggiana in FIBA Europe Cup.