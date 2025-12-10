Basket, la Dinamo Sassari cade in casa contro l’Aliaga Petkimspor in FIBA Europe Cup

La Dinamo Sassari inaugura la seconda fase della FIBA Europe Cup con una sconfitta casalinga contro i turchi dell’Aliaga Petkimspor (72-76) per la prima giornata del gruppo N. Dopo un primo quarto in salita i sardi sono riusciti a rimettersi in scia degli avversari, accusando nuovamente il colpo nel finale nonostante un tentativo d’orgoglio nei secondi conclusivi che però non è bastato ad evitare il ko.

15 punti e 7 rimbalzi di Carlos Marshall e 13 punti di RaShawn Thomas tra le fila della Dinamo, con 9 punti dell’ex Napoli e Verona Jacob Pullen – 18 punti di Yannick Franke miglior realizzatore per gli ospiti, con 12 punti messi a referto da Roberts Blumbergs e Stanley Whittaker autore dei liberi decisivi nel finale di partita.

Uscita perfetta dai blocchi dell’Aliga con un break di 0-6, con la Dinamo che reagisce grazie alla tripla del neo-acquisto Riccardo Visconti e all’appoggio di Carlos Marshall (5-8). Whittaker e Sajus provano a dare un altro piccolo strappo (5-13), con i liberi di Yannick Franke che valgono anche il vantaggio in doppia cifra (7-17). Ancora 2/2 per Franke a cronometro fermo (7-19), con RaShawn Thomas che spara la bomba che chiude la prima frazione sul 10-19.

Nel secondo quarto Sassari si rifà sotto grazie alla coppia tricolore Vincini-Zanelli (17-21), con Whittaker che dà ossigeno al Petkimspor dalla lunetta (19-23). McGlynn piazza il 2+1 che vale il sorpasso sardo (26-25), con Utomi che replica prontamente per gli ospiti (28-30). I bianco-blù rimettono la freccia grazie ai liberi di Pullen e Marshall (32-31), con Nathan Johnson che segna la tripla del contro-sorpasso Sassari prima dell’intervallo lungo (35-34).

Ripresa che si apre nel segno di RaShawn Thomas con quattro punti consecutivi per il +4 (39-34), con Yannick Franke che riavvicina l’Aliaga (41-39). Efianay pareggia per i turchi (43-43), con Blumbergs che riporta gli ospiti davanti (43-46). Ancora RaShawn Thomas per il nuovo vantaggio sassarese (47-46), con un appoggio per parte di Vincini e Efianayi che fissano il punteggio in perfetta parità sul 49-49 dopo 30’ di gioco.

Yannick Franke brucia la retina dall’arco in apertura di ultima frazione (49-52), con Beliaukas che risponde con la stessa moneta (52-52). 2/2 di Carlos Williams in lunetta e pareggio Sassari (54-54), layup di Floyd e nuovo +2 Petkimspor (54-56). Altro giro perfetto in lunetta per McGlynn (57-56), con l’Aliaga che piazza un parziale di 10-0 per il +9 (57-66) che costringe coach Mrsic a chiamare time-out. Reazione Dinamo con Marshall e Johnson col contro-break di 5-0 (62-66). Blumbergs spegne forse le speranze residue dei padroni di casa (64-70), ma i sardi son duri a morire e tornano a contatto grazie a Marshall e Buie (72-74) con nemmeno un minuto al termine. Whittaker non sbaglia i liberi del 72-76 con cui l’Aliaga Petkimspor espugna il PalaSerradimigni di Sassari.