Basket femminile, la Coppa Italia trova la sede per le Final Eight

Le Final Eight della Coppa Italia di basket femminile, sia per la Serie A1 sia per la Serie A2, hanno trovato la loro sede. A renderlo noto è stata la stessa Lega Basket Femminile ufficializzando che sarà la Cittadella dello Sport di Tortona a far da teatro all’assegnazione dei trofei.

Si giocherà dal 3 al 6 gennaio 2026, in quella che – inaugurata da poco – è una struttura avveniristica, che di recente peraltro ha visto anche la nazionale maschile di Luca Banchi iniziare (seppur con una sconfitta) il suo percorso di qualificazione ai Mondiali 2027; con la sfida contro l’Islanda.

Saranno 16 le squadre coinvolte, per un totale 14 partite complessive fra Serie A1 e Serie A2: “La Coppa Italia di Serie A1 e la Coppa Italia di Serie A2 – ha affermato il presidente della Lega Basket Femminile, Massimo Protani – tornano a disputarsi in un’unica grande manifestazione nello splendido scenario della Cittadella dello Sport, che è già un punto di riferimento dell’intero panorama sportivo italiano”.

“Uno degli eventi più importanti e attesi – ha poi aggiunto Protani – della pallacanestro femminile nazionale all’interno di una struttura all’avanguardia, che garantirà non solo lo spettacolo sul campo da gioco ma anche l’intrattenimento e il confort del pubblico, con un elevato standard che pochi impianti in Italia possono garantire. Dal 3 al 6 gennaio la Cittadella dello Sport sarà il cuore pulsante del basket femminile”.

Infine, Lega Basket Femminile ha reso noto che: solo le finali si giocheranno nella Nova Arena (impianto che può contenere fino a 5.000 spettatori), mentre le altre gare – quarti e semifinali – verranno disputate nel training center della Cittadella, struttura con capienza pari a 500 posti, al fine di avere un pubblico più raccolto e vicino alle gare.