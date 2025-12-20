Basket: Italia, che balzo nei ranking mondiali giovanili!

Arrivano notizie importanti, di rilievo, legate allo sviluppo dei ranking mondiali giovanili del basket gestiti dalla FIBA. Gli ultimi aggiornamenti, in particolare, sono quelli del 18 dicembre per il femminile e del 19 per il maschile.

E, proprio in quest’ultimo caso, l’Italia va a occupare una posizione prestigiosissima, la terza. In pratica, dietro agli USA e alla Spagna ci sono gli azzurri, favoriti da due circostanze di particolare rilievo. Una è legata alla vittoria degli Europei Under 20, l’altra al terzo posto negli Europei Under 18, affrontati peraltro senza diversi elementi di spicco dell’argento iridato Under 17 del 2025. E non va neppure dimenticata la quarta posizione degli Europei Under 16. In pratica, gli azzurri sono sempre stati lì.

In campo femminile, invece, l’Italia entra nella top ten con il settimo posto. E nelle parti alte questo è uno dei balzi più elevati, dovuto anche alle varie eccellenti campagne continentale: la squadra azzurra ha chiuso al terzo posto gli Europei Under 20, al sesto quelli Under 18 e quelli Under 16.

Anche per questo la squadra azzurra potrà giovarsi della possibilità di disputare tutti e otto i massimi tornei giovanili. Oltre ai sei Europei, infatti, ci saranno anche i due Mondiali Under 17. La speranza è che questo continuo ricambio generazionale si traduca in chance a livello di Nazionale maggiore, perché il talento diffuso c’è e aspetta solo di essere portato a una più alta quota. Il che, in alcuni casi, viene già fatto.

RANKING MONDIALE GIOVANILE MASCHILE

1 USA 832

2 Spagna 734.1

3 Italia 715.4 (+1)

4 Francia 711.1 (-1)

5 Serbia 699.5

6 Lituania 681.7 (+2)

7 Turchia 680.8 (-1)

8 Australia 664.8 (-1)

9 Germania 646.1

10 Canada 643.3

RANKING MONDIALE GIOVANILE FEMMINILE

1 USA 787.3

2 Spagna 739.5

3 Canada 725.5

4 Australia 714.6 (+1)

5 Francia 708.3 (-1)

6 Slovenia 637.9 (+2)

7 Italia 627.5 (+4)

8 Serbia 627 (+5)

9 Giappone 624.5 (-3)

10 Ungheria 604.3 (-3)