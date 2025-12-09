Basket, i migliori italiani della decima giornata di Serie A. Diouf e Niang stellari per Bologna, Alviti dà la vittoria a Varese

Si è disputato nel lungo ponte dell’Incoronata la decima giornata del massimo campionato italiano di basket. Un weekend dove spicca l’importante vittoria di Sassari in chiave salvezza, ma anche il successo in rimonta di Milano e quello di Trapani in piena emergenza sportiva e societaria. E nel fine settimana sono diversi gli italiani che si sono messi in mostra.

Nella vittoria proprio di Sassari contro Trieste va evidenziata la prestazione di Riccardo Visconti, neo acquisto che ha chiuso la sua prima con la maglia sarda con 6 punti, 4 rimbalzi, ma soprattutto un +8 di plus/minus. A Trieste, invece, non bastano i 10 punti e 6 rimbalzi di Francesco Candussi. Convincente vittoria per Brescia sul campo di Reggio Emilia e, tanto per cambiare, tra i protagonisti c’è Amedeo Della Valle, che ha chiuso con 15 punti e 7 assist; mentre in casa emiliana spiccano gli 11 punti di Tomas Woldetensae.

Sfida combattuta e vittoria nel finale per Udine in casa contro Napoli, e se protagonista assoluto è stato Christon vanno comunque evidenziati i 9 punti di Andrea Calzavara per i friulani, mentre ai campani non bastano gli 11 punti di Willy Caruso. Vince senza troppi patemi anche Venezia contro Cantù, anche grazie ai 5 assist di Leonardo Candi, mentre ai lombardi non bastano i 21 punti di Giordano Bortolani, i 18 di Grant Basile e i 10 di Riccardo Moraschini. Nella vittoria di Milano su Trento dominano gli stranieri, anche a causa dei tanti assenti in casa Olimpia, mentre nel successo di Trapani a Treviso ottime prestazioni per Paul Eboua con 14 punti e Riccardo Rossato con 11.

Nei posticipi di ieri, infine, cade a sorpresa Cremona in casa nel derby lombardo contro Varese e tra i protagonisti assoluti c’è Davide Alviti, che chiude con 17 punti, 6 rimbalzi, 2 assist e un +22 di plus/minus. Non bastano, invece, a Cremona i 13 punti di Davide Casarin. Netta vittoria di Bologna, infine, contro Tortona e doppia doppia per Momo Diouf, con 15 punti e 12 rimbalzi, mentre in doppia cifra c’è anche Saliou Niang, con 14 punti e 9 rimbalzi, con il solito Alessandro Pajola a distribuire 5 assist.