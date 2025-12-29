Basket, i migliori italiani della 13a giornata di Serie A: Tommaso Baldasso sugli scudi, Bortolani e Moraschini non bastano a Cantù

La Serie A di basket ha disputato nel weekend concluso la tredicesima giornata della regular season 2025-2026, con ancora due match a completare il turno questa sera ovvero Olimpia Milano-Cremona e Trieste-Virtus Bologna. I giocatori italiani si sono messi in mostra risultando spesso decisivi per le sorti delle loro squadre: andiamo a presentarli brevemente.

8 punti di Iris Ikangi nel blitz esterno dell’APU Old Wild West Udine sul campo della Dolomiti Energia Trentino (75-82), con Patrick Hassan autore di 5 punti per l’Aquila. ‘Solo’ 2 punti per Amedeo Della Valle nel successo casalingo della Germani Brescia sull’Umana Reyer Venezia (104-93), con 12 punti di Alessandro Lever tra le fila degli oro-granata. 7 punti di Luca Vincini nell’affermazione della Dinamo Sassari contro la Nutribullet Treviso (89-92), con David Toresani ultimo ad arrendersi per i veneti con 20 punti.

11 punti di Tommaso Baldasso per la Bertram Derthona Tortona contro l’Unahotels Reggio Emilia (81-67), con 13 punti di Lorenzo Uglietti per i biancorossi. La Guerri Napoli rispetta il fattore campo contro l’Acqua San Bernardo Cantù (98-86) con 6 punti di Guglielmo Caruso e 4 di Leonardo Faggian, con Giordano Bortolani che piazza 16 punti ma non bastano ad evitare il ko al pari di Riccardo Moraschini (15 punti) mentre Grant Basile mette a referto 8 punti per canturini.