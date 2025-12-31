Basket: Gianmarco Pozzecco torna ad allenare sulla panchina del Galatasaray

Si rivede su una panchina Gianmarco Pozzecco. L’ex coach della Nazionale italiana sarà il nuovo allenatore del Galatasaray. Succede al dimissionario Yakup Sekizkök, che era arrivato a febbraio del 2024. Pozzecco ritrova Vladimir Micov (attualmente ds del club), altro habitué del passato del campionato italiano.

Il contratto firmato dal Poz è valido fino alla stagione 2026-2027, e rappresenta il suo terzo passaggio lontano dalla madrepatria in termini di panchina. In passato, infatti, sia da vice che da capo allenatore era stato parte del Cedevita Zagabria (al fianco del suo ex compagno di squadra ai tempi della Varese della stella Veljko Mrsic) e dell’ASVEL Villeurbanne.

Per il goriziano, 53 anni, si tratta della prima volta in Turchia, includendo anche le sue esperienze da giocatore (che lo hanno visto parimenti lontano dall’Italia, e più precisamente al Khimki Mosca prima di chiudere la carriera a Capo d’Orlando, e dopo le annate felici a Varese e Fortitudo Bologna.

Pozzecco, dopo il bulgaro Petar Simenov, gli americani Jim Richardson, John Robert Gidding e Jack Avina, il greco Andreas Pistiolis e il montenegrino Andreas Pistiolis, è il settimo allenatore non turco della storia del Galatasaray. Ed è anche il secondo italiano ad approdare nel club per questioni di campo: il primo era stato Pietro Aradori nella stagione 2014-2015. Il Galatasaray, giunto alla seconda fase di Champions League con il primo posto nel girone E, è attualmente settimo nella Super Ligi turca (l’equivalente della nostra Serie A).