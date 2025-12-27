Basket femminile: ultima Serie A1 del 2025. Venezia-Campobasso spicca prima della Coppa Italia

Tanti i bei confronti che si vedranno nel turno più vicino possibile all’accoppiata Natale-Capodanno, il 13° della Serie A1 2025-2026. Spicca la sfida tra seconda contro terza (Venezia e Campobasso), ma anche il derby veneto e le altre tre partite hanno molto da raccontare. Il tutto alla vigilia della Coppa Italia di Tortona.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-AUTOSPED G BCC DERTHONA (Domenica 28 dicembre, ore 15:00)

Sassari cerca di prendersi un colpo importante sia contro Derthona che contro una delle giocatrici di maggior peso del campionato, Pallas Kunaiyi-Akpanah. Sempre fermo restando che l’Autosped non è solo lei, visto e considerato il 47% abbondante dall’arco di Fondren e il quasi 43% di Fontaine (certo, c’è anche il quasi 42% anche di Pondexter per il Banco). Ci sarà senz’altro da divertirsi nel pomeriggio del PalaSerradimigni, con due squadre peraltro vicinissime in classifica: quarta contro sesta.

GEAS SESTO SAN GIOVANNI-PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO (Domenica 28 dicembre, ore 18:00)

Per il Geas sfida non scontata, quella di Roseto, se non altro perché (seppure in ben differenti condizioni) è arrivata in quell’occasione una sconfitta che ha inciso parecchio, soprattutto per quel che è arrivato nelle ultime settimane di campionato. Sempre tanti scontri complessi e tanto alternarsi di vittorie e sconfitte (queste soprattutto con le big e le dirette concorrenti in graduatoria). Roseto, dal canto suo, è comunque in fiducia dopo le ultime partite: ha vinto le ultime tre prima di affrontare Schio. Sfida tra prima e sesta delle migliori realizzatrici del campionati, Ustby e Madison Scott.

LOGIMAN BRONI-O.ME.P.S. BATTIPAGLIA (Domenica 28 dicembre, ore 18:00)

Uno solo l’obiettivo di Battipaglia: uscire dalle zone della bassa classifica. Il problema è che ci prova in un campo che, storicamente, è tra i più caldi di tutto il panorama tricolore. Nondimeno, di recente è arrivato il ritorno alla vittoria della Logiman, all’ultima di andata contro San Martino di Lupari. Per Battipaglia c’è il ricordo del PalaZauli in cui i punti di divario erano 15; nel frattempo è cambiato l’allenatore con l’ingresso di Roberto Ricchini. Subito da verificare se continuerà il buon apporto di Cvitkovic, 15,5 di media nelle due partite giocate per Broni.

UMANA REYER VENEZIA-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO (Domenica 28 dicembre, ore 18:00)

Il big match, seconda contro terza, è questo. All’andata vinse la Reyer 79-84, la protagonista fu Lorela Cubaj, ma nel frattempo parecchie cose sono cambiate. Non i rapporti di forza, questo è chiaro, al netto del fatto che Campobasso è ad oggi la squadra più vicina al livello di Schio e Venezia. Diversa la situazione di impegni europei: finiti quelli della Magnolia, ritorneranno a gennaio per la squadra di Andrea Mazzon. Fiume di ex: per Campobasso Madera, Meldere, Makurat, Miccoli e Cerè, per Venezia Nicolodi.

FAMILA WUBER SCHIO-ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI (Lunedì 29 novembre, ore 20:00)

Derby del lunedì per il Famila, che riceve San Martino di Lupari in una situazione nella quale la classifica è piuttosto severa con le giallonere, tre sole vittorie in stagione. Abbastanza segnato il discorso legato a questo incontro, che Schio affronta sulle ali di un entusiasmo notevole generato dalla vittoria a Praga e dalla successiva trasferta a Roseto. La grande ex è e resta Jasmine Keys, che è cresciuta nel settore giovanile delle Lupe prima di diventare una delle giocatrici di punta del Famila. Si confrontano Shepart e Scott, seconda e terza tra le top scorer dell’A1.

Riposa: RMB Brixia Basket