Basket femminile, Schio strapazza San Martino di Lupari e allunga su Venezia in vetta alla Serie A

Il Famila Wuber Schio conserva la sua imbattibilità stagionale in Italia e travolge l’Alama San Martino di Lupari nel posticipo della dodicesima giornata di regular season della Serie A1 2025-2026 di basket femminile. Con questo successo la squadra vicentina allunga a +4 in classifica sull’Umana Reyer Venezia (sconfitta ieri in casa da Campobasso), facendo un passo avanti quasi decisivo per ottenere la testa di serie numero 1 nel tabellone dei playoff Scudetto.

Le scledensi, guidate da coach Victor Lapeña, hanno adesso un record di 12-0 in campionato e sono in corsa per completare un fantastico tris a livello nazionale dopo la vittoria dello scorso settembre in Supercoppa e con l’imminente Final Eight di Coppa Italia (3-6 gennaio a Tortona) da affrontare nel ruolo di favorite principali della vigilia.

La vittoria odierna non è mai stata realmente in discussione al Palaromare, con le padrone di casa che hanno messo le cose in chiaro sin dai primi minuti allungando subito sul 10-3 e chiudendo il quarto d’apertura avanti di 13 sul 22-9. Maggiore equilibrio nei due periodi centrali (18-17 e 18-14), mentre nell’ultimo quarto Schio ha dilagato toccando anche il +29 e fissando il punteggio finale sul 79-51.

Top scorer di serata una Jessica Shepard da 22 punti e 6 rimbalzi, ma tra le orange sono andate in doppia cifra anche Kitja Laksa (17), Cecilia Zandalasini (13 e 6 rimbalzi con 6/12 dal campo) e Olbis Andrè (10). Ottima prestazione offensiva all-round per Maria Conde, autrice di 9 punti con a referto anche 11 assist e 6 rimbalzi. Dall’altra parte non sono bastati i 14 punti+10 rimbalzi di Elizabeth Scott e gli 11 punti di Rae Lin D’Alie.