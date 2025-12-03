Basket femminile, Schio e Venezia vincono nel turno infrasettimanale in Serie A1. Successi anche per Roseto e Sassari

La Serie A1 di basket femminile 2025-2026 ha oggi vissuto, nel turno infrasettimanale, la nona giornata del campionato. Sono infatti scese in campo nella serata tutte le squadre, ad eccezione di Campobasso che riposa, per un totale di cinque match. Andiamo a scoprire i risultati finali.

DINAMO SASSARI BANCO DI SARDEGNA WOMEN-GEAS SESTO SAN GIOVANNI 69-65

Seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche per la Dinamo Sassari che batte la Geas San Giovanni al termine di un match molto equilibrato. Dopo un buon avvio delle milanesi, subito a +4 nel primo quarto, le isolane hanno risposto subito presente, raggiungendo la parità a quota 14 dopo 10′. Con un parziale di 10-0 grazie a Carangelo e Poindexter, le sarde si sono momentaneamente portate sul +10 prima che la Geas si riportasse sotto con Attura e Scott per il 38-35 di fine primo tempo.

Nella ripresa le lombarde sono sempre state in scia, con la Dinamo che successivamente ha allungato con Carangelo (+10). Nel quarto finale la Geas pareggia addirittura con Moore ma la solita Poindexter riporta avanti le sarde. Nel finale, Sassari si oppone colpo su colpo ai tentativi di rimonta guidati da Attura e con il canestro di Treffers ed il libero di Carangelo chiude il match. Punteggio finale di 69-65 ed aggancio in classifica della Dinamo al quarto posto della Geas.

Tabellino, Sassari: Carangelo 17, Poindexter 14, Richards 14, Treffers 14, Turel 9, Spinelli 1. Geas: Roumy 16, Cornelie-Sigmundova 15, Attura 14, Moore 8, Scott 6, Kacerik 5, Conti 1

ROSETO-ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 86-69

Schiacciante vittoria per le People Strategy Panthers Roseto che trovano la seconda vittoria della loro stagione. Match indirizzato già nel primo quarto con le abruzzesi che siglano ben 26 punti grazie anche a Utsby. Il +9 della prima frazione si allunga nel finale, nonostante i tentativi di rimonta inutili delle venete. A fine primo tempo il punteggio recita addirittura 49-33 per la squadra di casa.

Nella ripresa però entra in campo una nuova versione di Roseto. L’Alama si riavvicina pian piano con Scott e nel finale Hobbs approfitta di un incredibile passaggio a vuoto di Roseto che mette a referto solo 12 punti. Si entra negli ultimi 10′ con il risultato di 61-57 ma l’ultimo quarto è un assolo di Roseto che torna a controllare il match. Punteggio finale di 86-69 che vale a Roseto la seconda vittoria in campionato.

Tabellino, Roseto: Puisis 26, Ustby 24, Caloro 11, Brcaninovic 8, Bura 6, Espedale 6, Moroni 3, Coser 2. Alama: Scott 26, Cvijanovic 10, Hobbs 10, Del Pero 9, D’Alie 7, Sabel 7

FAMILA WUBER SCHIO-DERTHONA 79-66

Prosegue con l’ottava vittoria consecutiva il percorso netto della Famila Wuber in campionato. Schio inizia fortissimo la gara prima che Derthona pareggi e poi sorpassi con Fontaine. Le venete passano nuovamente davanti e con Badiane arrivano sul massimo vantaggio (+11). Tortona però non molla il match e va a riposo sotto solo di 9 punti (43-34).

Nella ripresa Schio riesce a custodire il suo vantaggio, impedendo i tentativi di rimonta di Derthona. Le venete volano sul +14 e di fatto ipotecano la vittoria. All’inizio della quarta frazione Zandalasini spegne le speranze delle ospiti. Punteggio di 79-66 e Schio ancora in testa al campionato.

Tabellino, Schio: Shepard 19, Zandalisini 19, Verona 14, Conde 8, Andrè 6, Badiane 6, Laksa 3, Keys 2, Panzera 2. Derthona: Kunayini 15, Conte 11, Fontaine 9, Leonardi 9, Suarez 8, Dotto 6, Fondren 4, Melchiori 2, Penna 2

RMB BRIXIA-O.ME.P.S BATTIPAGLIA 75-71

Vittoria fondamentale di Brixia che batte Battipaglia nel match tra le ultime della classe. Inizio difficile per le bresciane che dal -10 risalgono fino al 20-19 del primo quarto. Le campane però mettono in campo la loro qualità nella seconda frazione e dominano grazie a Baldassare e Potolicchio. Nei minuti finali del primo tempo il passivo arriva a +11 per Battipaglia.

Nella ripresa parte l’inseguimento di Brescia che si riavvicina pian piano fino al-1. Le campane cercano di ricostruire il loro vantaggio ma a 10′ dal termine le lombarde sono in scia (-4). Nell’ultimo quarto succede di tutto; Togliani porta avanti Brixia, Cupido risponde ma ancora Togliani dà il +5 alle bresciane a 2′ dal termine. Da qui le due squadre entrano in un digiuno prolungato che vale il 75-71 finale e la vittoria della RMB Brixia.

Tabellino, Rmb Brixia: Winkowska 24, Frustaci 17, Tagliamento 13, Togliani 7, Scalvini 5, Buongiorno 5, Delboni 2, Aghilarre 2. Battipaglia: Fokke 17, Cupido 16, Baldassare 16, Potolicchio 10, Peoples 9, Valcheva 3

LOGIMAN BRONI- REYER VENEZIA 45-66

A Schio risponde la Reyer Venezia con una netta vittoria in trasferta. Partita indirizzata già nel primo quarto con un parziale da 10-25. Le venete mettono in campo una prestazione di squadra di alto livello, nonostante le lombarde cerchino un isperato tentativo di rimonta. A fine primo tempo è addirittura 25-42 per la Reyer.

Nella ripresa Venezia continua a dominare in entrambe le metà campo, grazie alle prestazioni di Holmes e Dojkic su tutte. Il quarto finale servirà infatti solo a determinare il risultato finale di 45-66 per le venete, che continuano ad inseguire Schio in classifica.

Tabellino, Broni: Hayes 11, Castellani 8, Archer 7, Milani 6, Cornelius 4, Colognesi 4, Crippa 3, Manizza 2. Venezia: Dojkic 13, Holmes 13, Pasa 10, Cubaj 9, Charles 9, Fassina 8, Mavunga 4