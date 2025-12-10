Basket femminile, netta sconfitta per l’Umana Reyer Venezia in Eurolega contro il Fenerbahce

Trasferta amara ad Istanbul per l’Umana Reyer Venezia nell’Eurolega di basket femminile, con le oro-granata sconfitte nettamente dal Fenerbahce per 96-48 nella prima giornata del secondo girone (gruppo F). partita subito in salita per le veneziane con un primo quarto da 30-2, con le padrone di casa che hanno preso il largo nei parziali seguenti senza concedere diritto di replica.

Ivana Dojkic top scorer tra le ragazze di coach Andrea Mazzon con 14 punti, con 12 punti di Kaila Charles e 6 di Stephanie Mavunga – 20 punti per l’ex Virtus Bologna Iliana Rupert e 19 punti messi a referto da Gabby Williams per il Fenerbahce, con 18 punti di Kayla McBride e 10 punti di Olcay Cakir per la corazzata turca.

McBride e Gabby Williams impongono subito un break di 10-0, con la Reyer Venezia che non riesce a contenere lo strapotere offensivo del Fenerbahce e al contempo metterle in difficoltà nella loro metà campo. Cinque punti in fila di Williams valgono addirittura il 20-0, con Martina Fassina che in penetrazione segna per l’Umana dopo quasi 7’. Le padrone di casa non si distraggono e continuano a macinare punti, chiudendo addirittura sul 30-2 la prima frazione.

Timida reazione della Reyer con Ivana Dojkic nel secondo quarto (32-7), con la squadra turca che mantiene elevata l’intensità e arriva anche a quota quaranta punti con l’appoggio di Uzun (40-9). Kaila Charles brucia due volte la retina dall’arco (43-17), con Mavunga che prova a rendere meno pesante il passivo (47-21). Il sottomano di Gustafson vale il 53-21 con cui si va all’intervallo lungo in una partita indirizzata sui binari giusti per il Fenerbahce.

Nella ripresa l’Umana prova a rosicchiare qualche punto alle avversarie nonostante l’enorme gap contro le turche grazie alle segnature di Martina Fassina e Stephanie Mavunga (61-28), ma Olcay Cakir è spiegata dall’arco con due bombe consecutive (69-28). Ivana Dojkic prova a battere un colpo per le lagunari (73-37), con due fiammate di Francesca Pasa e Joyner Holmes che fissano il punteggio sul 75-41 all’ultima pausa breve.

Nel quarto conclusivo il Fenerbahce tira un po’ i remi in barca forte dell’ampio margine accumulato nelle frazioni precedenti, con Gabby Williams che si mette ancora in mostra dal pitturato e dalla lunga distanza (86-46). La Reyer si ferma a quota 48 dopo i liberi di Dojkic e Holmes (88-48), con la compagine della metropoli che si affaccia sul Bosforo che vuole comunque arrotondare il punteggio per il 96-48 con cui esulta di fronte al pubblico di casa infliggendo un sonoro ko a Venezia.