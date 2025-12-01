Basket femminile, le migliori italiane dell’ottava giornata di A1. Conte e Attura decisive, bene anche Madera e Cubaj

Altro weekend da mandare in archivio per la Serie A1 di basket femminile con l’ottava giornata disputata per la regular season 2025-2026, dove le giocatrici italiane si son messe nuovamente in evidenza risultando anche decisivi per le sorti delle squadre in cui militano: andiamo a scoprirle quindi insieme.

Anastasia Conte trascina la Bertram Derthona Tortona contro Panthers Roseto (86-77) con 22 punti, con Lucrezia Poser e Giulia Moroni che mettono a referto 6 punti tra le fila delle abruzzesi. 12 punti di Martina Spinelli nel successo casalingo della Dinamo Sassari sull’O.ME.P.S. Battipaglia (86-72), con Raffaella Potolicchio ultima ad arrendersi per le campane con 20 punti al pari di Francesca Baldassare (15). Blitz esterno de La Molisana Magnolia Campobasso sul campo della Logiman Broni (68-72) grazie anche ai 12 punti e 8 rimbalzi di Sara Madera, con 14 punti di Martina Crippa per le piemontesi.

Vittoria interna dell’Umana Reyer Venezia sulla RMB Brixia (69-55) con 11 punti e 8 rimbalzi di Lorela Cubaj e 7 punti equamente divisi tra Giulia Nicolodi e Mariella Santucci – 20 punti di Marzia Tagliamento e 14 di Sofia Frustaci per le bresciane. Nel match che chiudeva il turno la Geas Sesto San Giovanni rispetta il fattore campo contro l’Alama San Martino di Lupari (82-70) con 21 punti di una scatenata Beatrice Attura, con Beatrice Del Pero che piazza 9 punti tra le patavine ma non bastano ad evitare il ko.