Basket femminile, le migliori italiane dell’11a giornata di A1. Keys e Pasa fanno brillare i blocchi azzurri di Schio e Venezia

11a giornata di Serie A1 in archivio, così come è in archivio tutto il discorso legato alla Coppa Italia. Definiti gli accoppiamenti: Schio-Roseto, Venezia-Broni, Campobasso-Derthona, Sesto San Giovanni-Sassari. Scontri certezze-novità, rivalità sportive, situazioni particolari: a Tortona vedremo questo e altro. Oggi, però, ci occupiamo al solito del gruppo italiano della massima serie.

E, va detto, i blocchi azzurri delle due squadre di vertice sono anche quelli di maggiore capacità. Jasmine Keys si prende il titolo di MVP della giornata, anche se va detto che ciò andrebbe ascritto all’intero Famila Schio, con la quasi totalità delle giocatrici in doppia cifra di valutazione. Per Keys, in particolare, non solo un 26 con 17 punti, 5 rimbalzi e 2 assist, ma anche il fatto di tirar bene (4/4 da due, 2/3 da tre e 3/4 in lunetta) in un giorno nel quale l’intera squadra gira alla perfezione, con 36 assist totali di cui 7 di Costanza Verona e 6 di Giorgia Sottana. Vero è che l’ostacolo Battipaglia non è stato particolarmente complesso da superare. Semmai, è servito a rivedere in uno dei palasport che più ha visto da avversario Roberto Ricchini, l’ex allenatore della Nazionale che in passato guidò Napoli, Comense e Taranto.

Dal canto suo, Venezia si rivela non da meno. L’87-66 con cui batte San Martino di Lupari ha sì parecchia firma del blocco straniere, ma se si osserva con attenzione la mano azzurra si vede. C’è in una Francesca Pasa di solidità eccezionale, 9 punti con 5 rimbalzi, 3 assist e 6 falli subiti che si rivelano sempre di notevole utilità, oltre a 4 palle recuperate. C’è nella presenza difensiva totale di Lorela Cubaj, soli 2 punti, è vero, ma 10 rimbalzi, 2 stoppate e poche concessioni. C’è anche in Martina Fassina che sta quasi 31 minuti in campo, mette 8 punti, tira giù 7 rimbalzi e smazza 5 assist. In buona sostanza, Andrea Mazzon in questa fattispecie, e pur senza Pan e Santucci, trova un ruolo per tutte e conferma la Reyer ad alto livello in attesa delle nuove sfide di Eurolega, in cui l’obiettivo play in non è assolutamente peregrino.

La partita in cui le questioni italiane s’intrecciano con una certa quantità di lotta è Brixia-Roseto. E il colpo lo piazza la squadra abruzzese, capace di qualificarsi per la Coppa Italia da neopromossa ed esprimendo un basket che funziona sotto la guida di Simone Righi. In quest’occasione c’è Giulia Moroni che non va tanto lontana dalla tripla doppia pur rimanendo sempre in singola cifra (9-9-7), ma c’è anche Beatrice Caloro che fa 9 e 7, subisce 4 falli, più in generale è un problema per la difesa bresciana. E anche Lucrezia Coser s’inventa una gran giornata da 14 punti e 5 rimbalzi, miglior gara stagionale per la classe 1998 alla prima esperienza nel massimo campionato dopo anni da protagonista in A2. Per la RMB non basta una gran Marzia Tagliamento, autrice di una performance da 24 punti e 19 di valutazione su cui, però, in certa misura pesa il 4/15 da tre. E non basta nemmeno Anna Togliani che ne realizza 19, il secondo miglior dato stagionale per la mantovana.