Basket femminile, la Serie A1 torna subito in campo nel weekend. Trasferta per Schio a Sesto San Giovanni, turno di riposo per la Reyer Venezia

Dopo il turno infrasettimanale disputato mercoledì sera, la Serie A1 di basket femminile ritorna subito in campo per la decima giornata della regular season 2025-2026 in programma nel fine settimana con un solo anticipo previsto domani e le altre quattro partite domenica: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende.

Nell’unico anticipo di sabato, alle ore 18:00, la Bertram Derthona Tortona ospita la RMB Brixia con le piemontesi in cerca di riscatto dopo il ko esterno contro la Famila Wuber Schio mentre le bresciane sono reduci dal successo casalingo contro l’O.ME.P.S. Battipaglia. Passando poi a domenica 7 dicembre il primo match delle ore 12:00 vedrà la neo-promossa Panthers Roseto affrontare la Dinamo Sassari: entrambe le squadre hanno rispettato il fattore campo mercoledì contro San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni.

Sempre alle ore 18:00 di domenica son previste le ultime tre partite rimaste: l’Alama San Martino di Lupari ospita l’altra neo-promossa Logiman Broni per rialzare la testa dopo la sconfitta contro Roseto così come Broni battuta in casa dall’Umana Reyer Venezia; l’O.ME.P.S. Battipaglia attende tra le mura amiche La Molisana Magnolia Campobasso, con le molisane in scia alle due battistrada Venezia e Schio; infine, proprio le campionesse d’Italia della Famila Wuber chiudono il programma con la trasferta a Sesto San Giovanni contro la Geas – turno di riposo previsto invece per l’Umana Reyer Venezia.