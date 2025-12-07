Basket femminile, in Serie A1 vincono Roseto, Schio, Campobasso e Broni

Si è conclusa oggi l’undicesima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e dopo la vittoria ieri del Derthona contro Brescia, oggi in campo sono scese tutte le altre squadre, a esclusione di Venezia, che riposava. Ecco come è andata.

Nell’anticipo di mezzogiorno arriva la netta vittoria di Roseto in casa contro Sassari, con le padrone di casa che dopo un primo quarto di sostanziale equilibrio (16-14) scappano via nei secondi dieci minuti del match, andando al riposo sul 46-33. Dopo un terzo quarto dove Sassari limita i danni, recuperando due punti, nell’ultimo parziale scappa definitivamente via Roseto e si impone per 88-66. Top scorer Ustby con 26 punti.

Continua la corsa di Schio, che espugna il campo della Geas Sesto San Giovanni e trova il nono successo in nove partite in campionato. Match equilibrato nel primo quarto, seppur con le venete che hanno già una marcia in più e chiudono sul 14-19. È il secondo quarto a fare la differenza, con la difesa di Schio che frizza quella milanese e seppur con percentuali bassissime (il quarto si chiude con un parziale di 4-11) basta alle ospiti per scappare. Nel terzo quarto torna un sostanziale equilibrio, ma la Geas non riesce a riaprire il match e si va all’ultimo stop sul +17 per Schio, che nell’ultimo quarto controlla e vince 44-66. Top scorer Scott per 19 punti, mentre per Schio ci sono i 18 di Zandalasini.

Nessun problema neanche per Campobasso, cui basta poco più di un tempo per espugnare il campo di Battipaglia. Fin dal primo quarto la squadra ospita domina sia in difesa sia in attacco e con un parziale di 9-20 mette già le mani sul match. Il secondo parziale è più equilibrato, anche se Battipaglia non riesce a ricucire neppure parzialmente il gap. In avvio di secondo tempo, poi, nuovo allungo deciso della Molisana, che chiude il terzo parziale sul +20, poi gestisce e si impone per 59-71. Top scorer, anche se non basta a Battipaglia, Peoples con 24 punti.

A differenza degli altri match, grande equilibrio a San Martino di Lupari dove la sfida contro Broni è giocata punto a punto fino alla vittoria delle lombarde. In realtà parte fortissimo la squadra lombarda, che nel primo quarto fa il bello e il cattivo tempo e va al primo stop avanti 10-21. Ma le venete reagiscono e nel secondo parziale ricuciono parzialmente il gap andando al riposo sul 28-35. La rimonta di San Martino di Lupari continua a inizio ripresa e le padrone di casa chiudono il divario nel finale di terzo quarto, anche se una tripla manda Broni all’ultimo stop avanti 51-55. Attacchi bloccati a inizio ultimo parziale, con la tensione che cresce, anche se è Broni a provare l’allungo. Ed è l’allungo vincente, perché le padrone di casa non riescono a rientrare e così Broni si impone per 69-73. Top scorer Scott con 20 punti, mentre per Broni ci sono i 18 di Cvitkovic.