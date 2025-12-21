Basket femminile, in Serie A1 vincono Campobasso, Venezia e Derthona

Si è conclusa la prima giornata del girone di ritorno del massimo campionato italiano femminile di basket e dopo la vittoria di Schio ieri sera a Roseto e quella di San Martino di Lupari, questo pomeriggio contro Sassari, erano tre le sfide in programma alle 18. Il Campobasso ospitava il Brixia Brescia, il Battipaglia affrontava Venezia, mentre il big match di giornata vedeva la Geas Sesto San Giovanni ospite del Derthona. Ecco come è andata.

CAMPOBASSO – BRIXIA BRESCIA 77-63

Non c’è storia a Campobasso, dove la differenza qualitativa tra le padrone di casa e Brescia è evidente fin dal primo quarto, che le molisane chiudono in vantaggio per 27-15. Non rallenta Campobasso, trascinato da Ceré e Makurat, e si va al riposo lungo sul 46-25. Padrone di casa che, dunque, possono semplicemente controllare la ripresa e alla fine Campobasso vince 77-63, con Winkowska top scorer con 20 punti, che però non bastano a Brescia.

BATTIPAGLIA – REYER VENEZIA 59-82

Serve un tempo a Venezia a venire a capo di un Battipaglia che nei primi 20 minuti mette in grossa difficoltà le venete, chiudendo il primo quarto in vantaggio di tre punti e, poi, allungando nel secondo quarto con Cupido e Peoples, per il 44-38 con cui si va al riposo. Ma nel terzo quarto cambia totalmente il match e con un parziale di 7-25 Venezia ribalta e chiude i giochi, andando all’ultimo stop sul +14. Non c’è nulla da fare per Battipaglia e Venezia gestisce il vantaggio e vince 59-82, con Dojkic top scorer con 18 punti.

CASTELNUOVO SCRIVIA – GEAS SESTO SAN GIOVANNI 69-49

Primo quarto perfetto per il Derthona e da incubo per Sesto San Giovanni, con le piemontesi che mettono a segno un parziale di 25-9 che incanala il match sulla via delle padrone di casa. Reagisce la squadra milanese nel secondo quarto con un controparziale di 8-19 che riavvicina la Geas e si va al riposo sul 33-25. Terzo quarto in perfetto equilibrio, ma a inizio ultimo periodo nuovo parziale per Castelnuovo Scrivia che scappa via. La Geas non riesce a rimontare e così Derthona vince 69-49, con 24 punti di Moore, che non bastano a Sesto San Giovanni.