Basket femminile, Campobasso nettamente battuta nell’andata dei sedicesimi di EuroCup

Non parte nel migliore dei modi il percorso della Molisana Magnolia Campobasso nei sedicesimi di finale dell‘EuroCup femminile 2025-2026. Le italiane sono state nettamente battute nel match di andata dal Kibirkstis Toks, cedendo con il punteggio di 87-70. Partita indirizzata già nei due quarti iniziali, con le molisane che hanno subito fin da subito la qualità delle lituane. Tra una settimana, a Campobasso, servirà un’impresa per ribaltare il risultato ed accedere al prossimo tunro.

Inizio molto equilibrato di partita con le molisane che rispondono colpo su colpo ai canestri delle lituane. Con i sei punti consecutivi di Van Der Horst, Kibirkstis arriva sul +8 a metà frazione, parziale che si allunga con la tripla di Dean. La squadra di casa arriva addirittura sul +15, Campobasso torna a segnare con Miccoli dopo minuti di digiuno ma il punteggio a fine del quarto recita 27-12 per Kibirkstis.

All’inizio della seconda frazione il vantaggio delle baltiche arriva a +18 e la Molisana prova a reagire con Morrison, Madera e Simon (-14). Le lituane però sono abili a rispondere a tutti i tentativi di rimonta ed alla tripla di Miccoli risponde Dean. Sul finale è la solita Gray che prova a fare la differenza in attacco per le italiane ma la tripla di Radic rassicura un vantaggio di 17 punti alle avversarie all’intervallo. Dopo 20′ è 48-31 per Kibirkstis.

Nella ripresa Campobasso tenta la rimonta, le triple di Madera e Makurat riavvicinano le molisane ma le avversarie reagiscono prontamente con Green, infilando un nuovo parziale da 6-0 per il +23. La solita Madera accorcia dall’arco e Simon tiene le vive le speranze della Magnolia (-17). Ai tre punti consecutivi di Giacchetti risponde nel finale Meskonyte per il nuovo +20 lituano. A 10′ dalla fine il punteggio recita 76-56 per Kibirkstis.

Nel quarto finale è Morrison a rompere il digiuno di 3′ di entrambe le squadre e con Simon la Molisana si riporta a -16. Van der Horst risponde immediatamente dall’arco mettendo in sicurezza il vantaggio delle lituane. Nell’ultima parte della frazione si segna veramente poco, Dean e Labuckiene mettono il punto esclamativo sulla partita. Nel finale le molisane cercano di accorciare per rendere la rimonta più felice nel match di ritorno ma il parziale finale recita un netto 87-70.