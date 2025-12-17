Basket femminile, Campobasso lotta ma cede contro il Kibirktis in EuroCup

La Molisana Magnolia Campobasso saluta l’EuroCup di basket femminile venendo eliminata dalle lituane del Kibirktis-TOSK. Le molisane non riescono a ribaltare il -17 dell’andata (70-87), nonostante i 17 punti di Anne Simon, i 15 di Que Morrison ed i 13 punti di Makurat, con 20 di una scatenata Van Der Horst e 10 di Green per le ospiti.

Avvio micidiale delle ospiti con un break di 0-6, con La Molisana che si scalda e piazza un contro-parziale di 8-0 firmato Simon-Gray per mettere prontamente la freccia (8-6). Labukiene pareggia i conti a cronometro fermo (8-8), con Morrison che fa 1/2 ai liberi per il +1 Campobasso (9-8). 2/3 di Van Der Horst per il nuovo vantaggio ospite (9-10), con Makurat che riporta le padrone di casa davanti (13-10). Ci pensa Van Der Horst a sparare la tripla del 13-13 alla prima sirena.

Appoggio di Morrison in apertura di secondo quarto (15-13), con il Kibirktis-TOSK che torna a spingere con un 5-0 per il +3 (15-18) che costringe coach Sabatelli a chiamare time-out. Van Der Horst ancora micidiale da tre (15-21 e già doppia cifra per lei con 11 punti), con Que Morrison che sale in cattedra e accorcia per Campobasso fino al -2 (22-24). Makurat brucia la retina dall’arco (27-24), con Simon e Morrison che tengono La Molisana a +4 all’intervallo lungo (31-27).

Nella ripresa il Kibirkstis si rifà sotto a -2 (33-31), con Campobasso che replica immediatamente dalla lunga distanza con tre bombe in fila di Simon e Makurat per provare a scappare nel punteggio (42-33). Van Der Horst prova a dare una scossa alle compagne (42-36), con un libero di Emma Giacchetti che vale il 43-36 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo La Molisana rimane avanti (45-39), con Use che avvicina le lituane da due (48-46). Simon ristabilisce il +7 (53-46), col 2+1 per il +11 (57-46) che tiene aperta la qualificazione. Liberi di Green per ricucire lo strappo e fissare il punteggio sul 60-54 con cui Campobasso vince ma non basta per ribaltare il -17 dell’andata e salutare l’EuroCup.