Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano vuole vincere ancora, all’Allianz Cloud arrivano i campioni in carica del Fenerbahce

Dopo la brillante vittoria contro il Real Madrid, l’Olimpia Milano tornerà in campo domani, giovedì 18 dicembre, per affrontare il diciassettesimo turno dell’Eurolega 2025-2026. I meneghini, grazie agli ultimi due successi consecutivi, hanno agganciato virtualmente la decima posizione della classifica, ma la volontà è quella di continuare a vincere per garantirsi un posto nella griglia play-off.

Sulla strada dei biancorossi ci sarà ancora una volta una squadra di primissimo livello. Si tratta dei campioni in carica del Fenerbahce (9-6), nonché una delle compagini più attrezzate per le final-four. I turchi, dopo una striscia di sei vittorie consecutive in Europa, sono stati superati in casa nell’ultimo turno dal Panathinaikos. La trasferta milanese, perciò, darà ai gialloblù una nuova occasione per tornare al successo e riagganciarsi al treno delle migliori.

Milano, invece, sembra aver trovato nuova linfa vitale con Peppe Poeta . L’ex capo allenatore di Brescia ha gestito al meglio le tante assenze ed ha inanellato tra campionato ed Europa quattro importanti vittorie. Ora però c’è una nuova sfida che può rilanciare le ambizioni dell’Olimpia. Superare il Fenerbahce significherebbe infatti agganciare definitivamente il treno playoff e ribadire il ruolo da protagonista di Milano in Europa.

La compagine italiana si affida nuovamente a Zach LeDay (14 punti contro il Real) e Marko Guduric (sua la tripla decisiva martedì), consegnando le chiavi della difesa ad un Josh Nebo che sta alzando il livello delle sue prestazioni. Di fronte però c’è una squadra pericolosa che tra i tanti nomi vanta nel roaster pedine quali Talen Horton-Tucker, Tarik Biberovic, Wade Baldwin ed il grande ex Nicolò Melli. Assisteremo quindi ad una sfida entusiasmante quanto decisiva, tra due squadre esperte e con obiettivi affini.