Basket, Eurolega: cade l’imbattibilità della Virtus in casa. L’Hapoel Tel Aviv sbanca Bologna

Cade solo alla quindicesima giornata l’imbattibilità casalinga nell’Eurolega 2025-2026 della Virtus Bologna. Le V-Nere sono infatti state sconfitte in casa dall’Hapoel Tel Aviv, al termine di un match concluso con il punteggio di 74-79. La Virtus, dopo un primo tempo quasi perfetto, ha ceduto nella ripresa, con gli israeliani che hanno sensibilmente alzato il loro livello di gioco, chiudendo un’ultima frazione da 29 punti. Con un Edwards praticamente assente (solo due punti per l’americano), il migliore tra i bianconeri è stato Matt Morgan con 19 punti a referto. Top scorer del match Elijah Bryant con 22 punti.

Inizio equilibrato di partita, le V-Nere trovano con la tripla di Vildoza il primo vantaggio e con la schiacciata di Diouf arrivano subito sul +4 momentaneo. Oturu tiene in piedi gli israeliani che pareggiano con Micic a quota 10. A Bryant risponde Morgan con tre triple consecutive che valgono il nuovo +4. L’Hapoel infila un nuovo parziale per pareggiare ma la tripla di Hackett manda in vantaggio la squadra italiana. Dopo 10′ il punteggio recita 24-21 per la Virtus.

Le due schiacciate di Diarra e Diouf aprono la seconda frazione (+7) e dopo il liberi di Morgan, gli ospiti tornano a segnare con Bryant. Le V-Nere però mettono sul parquet più energia e con Diarra e Niang superano la doppia cifra di vantaggio (+11). È il solito Bryant ad accorciare le distanze ma le due triple di Alston Jr danno alla Virtus il +12. Gli israeliani si riportano immediatamente sul -8 con le due triple di Malcolm e Bryant e la penetrazione di Micic chiude il primo tempo 42-36 per Bologna.

Nella ripresa Oturu prova a guidare la rimonta dell’Hapoel ma le V-Nere rispondono prima con Diouf e poi con la tripla di Morgan (+9). Le squadre si allungano, le percentuali calano e la fisicità si alza. Micic e Motley siglano il -6 israeliano ma la Virtus torna a segnare con la schiacciata di Niang. Il solito Bryant ne segna cinque di fila riportando a -5 l’Hapoel ma è ancora Morgan, sul finire del quarto, a piazzare il +7 Virtus. A 10′ dalla fine il punteggio recita 57-50 per le V-Nere.

Ultimo quarto che parte con il parziale di 6-0 per gli ospiti che vale il -1 prima che Vildoza infila la seconda tripla del suo match. Con la tripla del solito Oturu l’Hapoel torna addirittura in vantaggio ma Smailagic risponde presente dall’arco (+2 Virtus). Blakaney firma il nuovo sorpasso ospite ma Edwards pareggia con i primi punti del suo match. Bryant e Blakeley ne firmano quattro in fila dando il +4 all’Hapoel a 3’05” dalla fine prima che Oturu e nuovamente Bryant allunghino il parziale sull’8-0 (+8). La Virtus va a -5 grazie a Diouf ma il canestro di Bryant spegne le speranze bolognesi. I liberi di Bryant ed il canestro di Morgan chiudono il match. Punteggio finale di 74-79 e prima sconfitta casalinga per Bologna.