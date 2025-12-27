Basket: distorsione alla caviglia per Carsen Edwars, la Virtus perde una delle sue stelle

Oltre al danno la beffa. La serata di Eurolega contro l’Olympiacos lascia in casa Virtus Bologna non solo il rammarico per la sconfitta 97-94 al termine di una rimonta straordinaria dal -19, ma anche la preoccupazione per le condizioni di Carsen Edwards.

Una delle stelle più importanti della rosa bolognese si è infatti procurata una distorsione alla caviglia destra con interessamento legamentoso nel corso del primo quarto, episodio che non gli ha comunque impedito di rimanere in campo e chiudere la gara con 14 punti.

Nel comunicato diffuso dal club, la Virtus ha spiegato che l’ex Bayern Monaco ha già iniziato le terapie specifiche e che le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, senza sbilanciarsi sui tempi di recupero.

L’infortunio di Edwards arriva nel momento in cui la guardia stava confermando il suo peso specifico nel sistema di Ivanovic.