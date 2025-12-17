Basket, sconfitta indolore per Trieste contro Wurzburg nell’ultimo match del Girone E di Champions League

Si conclude con un’altra sconfitta la prima fase della Champions League di basket 2025-2026 di Trieste. I giuliani, già qualificati alla fase successiva come terzi del girone, sono stati battuti in casa dai tedeschi del Wurzburg, al termine di un match concluso con il punteggio di 77-90. La squadra italiana ha subito gli ospiti già nel primo tempo, non riuscendo mai a ricucire nella ripresa. Insufficienti per Trieste i 17 punti di Colbey Ross ed i 16 di Markel Brown.

Trieste parte forte e con i cinque punti consecutivi si porta subito sul momentaneo +4. I tedeschi si avvicinano e sorpassano con la tripla di Mintz, prima di allungare ancora con Thompson. I giuliani cercano di accorciare con Brown ma gli ospiti siglano un parziale di 6-0 che vale il massimo vantaggio di +7. Nel finale, sono ancora i teutonici a segnare. Dopo 10′ il punteggio recita 16-24 per Wurzburg.

I tedeschi partono forte anche nel secondo quarto con un 7-0 iniziale che porta a 15 il gap di Trieste. Poi però la squadra italiana inizia ad alzare il livello e con Brown e Brooks mette a segno 14 punti consecutivi, rimettendosi in partita. Wurzburg però risponde alla rimonta dei giuliani e rimane in avanti grazie ai canestri di Carr e Saffer. A fine primo tempo il punteggio è di 37-41 per gli ospiti.

Nella ripresa però la tripla di Stove apre i giochi e con il solito Mintz i tedeschi si portano sul nuovo +9. Brown cerca di riavvicinare Trieste ma Wurzburg mette a segno un nuovo parziale che vale il +14. Nel finale, è solo Ruzzier a mettere a referto punti per la squadra italiana che continua a soffrire in entrambe le metà campo. A 10′ dalla fine i teutonici sono avanti 49-68.

Nell’ultima frazione va in scena l’insperata rimonta di Trieste che cerca di riportarsi sotto con la tripla di Moretti. Ivey risponde con cinque punti di fila (+20) ma Ross riavvicina sensibilmente i giuliani fino al -13. A 2’31” dalla fine la partita non può ancora dirsi terminata; tripla di Uthoff e -9 momentaneo per la squadra di casa. È però ancora Ivey a rispondere dall’arco e con Herzog i tedeschi volano sul +13 ad 1′ dalla fine. Nel finale, il vantaggio rimane identico ed il match si conclude con il punteggio di 77-90.