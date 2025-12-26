Basket, Brescia-Venezia il big match del 13° turno di Serie A. L’Olimpia ospita Cremona, trasferta insidiosa per la Virtus Bologna

Dopo la pausa per le festività, la Serie A di basket 2025-2026 è pronta a proseguire la sua stagione. A partire dalla giornata di domani, le squadre torneranno sul parquet per disputare la tredicesima giornata del campionato. La situazione vede in testa alla classifica la Virtus Bologna e la Germani Brescia, mentre Milano cerca un filotto di vittorie per riportarsi nelle zone che contano.

Il programma del 13° turno parte domani, sabato 27 dicembre, con il match tra l’Aquila Trento ed Udine, con palla a due alle ore 20. Domenica, invece, Brescia ospita la Reyer Venezia nel big match della giornata delle ore 16. I veneziani puntano alla vittoria per agganciare proprio i bresciani che sono chiamati a rispondere dopo la sconfitta subita contro la Virtus.

Alle 17.00, Treviso e Dinamo Sassari si sfidano in una partita delicata per le zone basse della classifica mentre alle 18.oo Derthona ospita la Reggiana per confermare la quarta piazza. Gli emiliani, invece, puntano ad uscire dalla lotta retrocessione. Segue alle 18.30 Basket Napoli-Cantù, con i campani vogliosi di rimanere nella zona playoff. Chiude la domenica di Serie A la sfida tra Trapani e Varese delle 19.00.

Il lunedì sarà invece dedicato ai posticipi dell’Olimpia Milano e della Virtus Bologna, impegnate in settimana in Eurolega. I meneghini ospitano Cremona nel match delle 20.00 mentre i campioni in carica della Virtus saranno impegnati sul difficile campo di Trieste, con palla a due fissata alle ore 20.30.