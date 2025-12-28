Basket, Brescia batte Venezia nel big match del 13° turno. Vincono anche Sassari e Tortona

Si sono da poco concluse le prime tre partite della domenica in Serie A 2025-2026. La tredicesima giornata ha infatti registrato le vittorie di Brescia, Sassari e Tortona. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni.

BRESCIA-VENEZIA 104-93

La Germani Brescia non sbaglia e dopo la sconfitta con la Virtus, torna a vincere in campionato battendo la Reyer Venezia. Dopo un avvio equilibrato, Venezia vola a +5 con i liberi di Wheatle prima della risposta di Ndour. Con Burnell e Bilan i bresciani tornano sotto e con Massimburg sorpassano. Brescia continua a segnare anche nel secondo quarto e con Burnell vola sul virtuale +9. La Reyer si affida a Wiltjer ma la Germani non smette di segnare. Nel finale, è ancora Wheatle a tenere viva Venezia. All’intervallo è 54-42 per la Leonessa.

Nella ripresa le percentuali dei veneziani si alzano e Wiltjer rimette in partita la Reyer. Brescia riallunga sul +9 con Bilan e Burnell ma uno Wiltjer scatenato riaccorcia nuovamente; 75-73 a fine terzo quarto. Negli ultimi 10′ Brescia però è abile ad allungare subito e con la tripla di Mobio vola a +12. Cole e Wiltjer cercano di tenere in piedi la Reyer ma il distacco rimane pressoché identico fino alla fine. Il canestro di Ndour mette il punto esclamativo sulla vittoria di Brescia per 104-93.

Tabellino: BRE: Rivers 22, Bilan 21, Ivanovic 16, Ndour 14, Burnell 13, Mobio 9, Massimburg 7, Della Valle 2. VEN: Wiltjer 34, Wheatle 16, Lever 12, Cole 10, Tessitori 7, Bowman 4, Horton 4, Nikolic 4, Candi 2

TREVISO-SASSARI 89-92

Importante vittoria della Dinamo sul campo di Treviso che incassa il secondo ko consecutivo. Avvio di partita molto equilibrato con Radosevic che regala il primo +3 ai padroni di casa. Beliauskas accorcia ma i sardi rimangono in svantaggio fino alla parità di fine primo quarto. Il punto a punto si spezza col +4 veneto ma la Dinamo trova il pareggio con McGlynn. I trevigiani vanno ancora avanti ma Sassari è abile a rientrare fino al 37 pari. Nel finale di quarto, gli isolani piazzano un 0-5 che vale il vantaggio a fine primo tempo.

Nella ripresa dopo l’iniziale testa a testa è ancora Sassari ad infilare un parziale che vale il +9. Le percentuali dall’arco dei sardi si alzano ed il vantaggio arriva addirittura sul +14. Solo nel finale di quarto Treviso reagisce, riportandosi a -7. Negli ultimi 10′ i padroni di casa si riportano sotto con Torresani e sorpassano con Weber. La Nutribullett riallunga ma Sassari pareggia a quota 80. Buie allunga, poi un continuo testa a testa termina con il tentativo fallito di Weber. Punteggio di 89-92 e vittoria Dinamo.

Tabellino: TRE: Weber 30, Torresani 20, Radosevic 12, Pinkins 10, Abdur-Rahkman 6, Olisevicius 5, Chillo 4, Perkins 2. SAS: Johnson 17,Mcglynn 17, Pullen 17, Beliauskas 14, Buie 10, Thomas 8, Vincini 7, Zanelli 2

TORTONA-REGGIANA 81-67

Derthona va subito avanti ma i quattro punti di Echenique valgono il primo sorpasso emiliano. Vital pareggia per due volte il vantaggio ospite e Caupain con la tripla manda avanti Reggio. Secondo quarto che si apre con un parziale di 0-7 ospite ma Tortona risponde ed accorcia. Olejniczak prima inchioda la parità e poi allunga per i padroni di casa. La Reggiana però non molla e rimane in partita a fine primo tempo (36-31).

Nella ripresa il copione è lo stesso, Tortona avanti e gli emiliani che cercano di rimontare. A Caupain risponde Vital ma Echenique riavvicina sensibilmente i biancorossi. Barford chiude il prolungato digiuno con il +9 per i lombardi a fine terzo quarto. Negli ultimi minuti il vantaggio di Tortona rimane di 10 punti prima che il solito Vital spacchi a metà la difesa ospite. Nel finale, la resistenza di Reggio cessa definitivamente. 81-67 e vittoria di Derthona.

Tabellino: TOR: Vital 25, Olejniczak 13, Baldasso 11, Hubb, 10, Gorham 8, Chapman 7, Biligha 4, Strautins 3. REG: Barford 13, Uglietti 13, Caupain 11, Echenique 9, Thor 8, Chetham 5, Williams 5, Severini 3