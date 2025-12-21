Basket, blitz esterno di Tortona in Serie A. Fondamentali vittorie di Reggio Emilia e Varese per la classifica

La Serie A di basket ha completato le tre partite previste tra il tardo pomeriggio e la serata odierna per la dodicesima giornata della regular season 2025-2026, in attesa del posticipo nonché big match di domani tra la Virtus Bologna e la Germani Brescia: andiamo quindi a riepilogare brevemente quanto accaduto quest’oggi.

VANOLI CREMONA-BERTRAM DERTHONA TORTONA 71-76

Blitz esterno della Bertram Derthona Tortona contro la Vanoli Cremona per 71-76. Sfida subito equilibrata, con gli ospiti che vanno anche a +6 (8-14) subendo la reazione dei padroni di casa che rimangono in scia alla prima sirena (20-22). Nel secondo quarto la Bertram prova un tentativo di fuga andando anche a +11 (29-40), con la Vanoli che accusa leggermente il colpo e si ritrova a -9 dopo 20’ (36-45). Nella ripresa Tortona continua ad imporre il proprio ritmo e tiene i padroni di casa a distanza di sicurezza, toccando anche il +16 all’ultima pausa breve (48-64). Nella frazione conclusiva Cremona cerca di avvicinarsi per impensierire gli avversari, con gli ospiti che rispondono colpo su colpo e fanno saltare il fattore campo col punteggio di 71-76 per la quarta posizione in classifica.

TOP SCORER

Cremona: Willis 20, Durham 15, Anigbohu 10

Tortona: Vital 21, Hubb 18, Pecchia 9

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 77-68

L’Unahotels Reggio Emilia trova una vittoria importante per provare a risollevare la graduatoria battendo la Dolomiti Energia Trentino per 77-68. Gli emiliani partono bene (11-5), con l’Aquila che replica prontamente trovandosi sotto di sole tre lunghezze al termine del primo quarto (19-16). Nella seconda frazione Reggio Emilia alza l’intensità e prende un margine rassicurante sugli avversari per il +7 con cui si va negli spogliatoi (42-35). Nel terzo parziale Trento ricuce parzialmente il gap (50-45), ma la Reggiana spinge sull’acceleratore e vola a +13 dopo 30’ di gioco (61-48). Nel quarto conclusivo l’Unahotels respinge gli ultimi assalti bianconeri, riuscendo anche ad aggiornare il massimo vantaggio a +15 (77-62) prima che l’Aquila limiti parzialmente i danni per il 77-68 con cui Reggio Emilia vince al PalaBigi dopo oltre un mese di digiuno in Serie A.

TOP SCORER

Reggio Emilia: Caupain 23, Barford 13, Williams 12

Trento: Bayehe 20, Steward 11, Battle 10

OPENJOBMETIS VARESE-PALLACANESTRO TRIESTE 84-69

Successo casalingo per l’Openjobmetis Varese sulla Pallacanestro Trieste per 84-69 rispondendo così a quello di Reggio Emilia contro Trento. Avvio di match favorevole ai padroni di casa (10-6), con gli ospiti che non vogliono perdere subito terreno e inseguono a -2 (13-11). Nel secondo quarto Trieste opera anche il sorpasso (22-27), conservando un possesso pieno di vantaggio all’intervallo lungo (32-35). Mini-break di 7-0 dell’Openjobmetis in apertura di ripresa per tornare davanti (45-39), con Varese che vola addirittura a +12 alla terza sirena (60-48). Nel parziale conclusivo i giuliani non riescono più a contenere l’offensiva biancorossa, con i lombardi che non calano il ritmo e continuano ad aumentare il margine toccando addirittura il +17 (82-65) e chiudono il match sul punteggio di 84-69 per agganciare Udine e Sassari a quota 8 punti in classifica a +2 dalla zona ‘calda’ dove si trovano Cantù, Reggio Emilia (6 punti) e Treviso (4 punti).

TOP SCORER

Varese: Iroegbu, Moore e Nkamhoua 17

Trieste: Ross 15, Brown 12, D. Moretti 11