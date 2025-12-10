Basket, a Venezia non riesce la rimonta. La Reyer perde lo scontro diretto con l’Aris

Si complica il cammino europeo della Reyer Venezia, che nella decima giornata di EuroCup è stata sconfitta dall’Aris Salonicco per 90-86. Un ko pesante per la squadra di Spahija, il terzo nelle ultime quattro partite. Serviva una vittoria in Grecia alla Reyer ed invece Venezia ora si trova in classifica all’ottavo posto (4-6) ad una vittoria di distanza dal sesto posto, occupato proprio dall’Aris, che ha anche il vantaggio negli scontri diretti, visto che ha vinto anche all’andata e sempre per quattro punti.

A Venezia non è bastato un Ky Bowman da 21 punti e 8 rimbalzi ed anche la buona prestazione di RJ Cole, autore di 20 punti. In doppia cifra ha concluso anche Kyle Wiltjer con 14 punti. L’Aris, invece, è stata trascinata dalla doppia doppia da 20 punti e 12 assist di Bryce Jones, con anche una buona prova di Danilo Andjusic (12 punti).

Partita subito in salita per la Reyer, che ha approcciato davvero male. L’Aris segna addirittura 33 punti nei primi dieci minuti ed è avanti di undici punti alla prima sirena. Nel secondo quarto Venezia non riesce ad avere una reazione e continua a rimanere sopra la doppia cifra di svantaggio, con i padroni di casa in vantaggio all’intervallo per 56-43.

Al rientro dalla pausa lunga è tutta un’altra Venezia, che costruisce la rimonta ed arriva anche sul -2 con la tripla di Candi a tre minuti dalla fine del quarto. L’Aris, però, piazza cinque punti consecutivi e si presenta nell’ultimo quarto avanti 70-63. Venezia arriva sul -1, ma non riesce mai a mettere la testa avanti nel match. Wiltjer apre l’ultimo minuto con la tripla del -2, ma sull’azione successiva Andjusic strappa un rimbalzo in attacco importantissima e poi fa 2/2 dalla lunetta. Cole accorcia ancora, ma Mitrou-Long non sbaglia i liberi e poi Venezia non riesce più ad accorciare, perdendo 90-86.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ARIS SALONICCO – UMANA REYER VENEZIA 90-86 (33-22, 23-21, 14-20, 20-23)

Aris: Mitrou-Long 6, Jones 20, Noua 12, Forester 8, Poulianitis, Gkiouzelis, Bochoridis 9, Kazamias, Enoch 6, Harrell 6, Andjusic 12, Kulboka 11

Venezia: Tessitori 4, Cole 20, Horton 4, Lever, De Nicolao, Candi 8, Bowman 21, Wheatle 3, Nikolic 2, Parks 7, Wiltjer 14, Valentine 3