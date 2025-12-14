Basket: 200 volte Olimpia Milano-Virtus Bologna in Serie A

A suo modo, quella di oggi è una giornata storica per il basket italiano. La sfida più classica e titolata, quella tra Olimpia Milano e Virtus Bologna (o tra EA7 Emporio Armani e Olidata, secondo la questione sponsor), arriva a toccare quota 200 appuntamenti in Serie A. Il numero sarebbe un po’ più ampio contando altre competizioni (Coppa Italia, Supercoppa ed Eurolega nelle sue denominazioni), ma da 200 a 222 il passo rimane abbastanza breve.

E, ad ogni modo, prendendo il computo del campionato Milano ha vinto 113 precedenti contro 86 fino a questo momento, in particolare portandone a casa 75 tra le varie mura amiche nella storia. Unico precedente stagionale finora quello della semifinale di Supercoppa vinta dai meneghini per 93-86, quando ancora c’era in panchina Ettore Messina e non Peppe Poeta. Il numero dei confronti è aumentato vertiginosamente di recente, perché tra Eurolega, finali scudetto e quant’altro si è arrivati a 47 volte dall’annata 2020-2021 in avanti.

Ad avere qualche grattacapo oggi è soprattutto Milano in termini di panchina: Nico Mannion è fuori per una frattura al naso, Stefano Tonut per infezione virale acuta, Diego Flaccadori perché ha recentemente subito un’operazione di cardiologia mininvasiva, Ousmane Diop perché sta rientrando da un’artroscopia volta a pulire il ginocchio sinistro, Leandro Bolmaro a causa dell’infortunio patito contro il Panathinaikos. E non c’è neppure Lorenzo Brown. Meno problemi, più che altro limitati a Brandon Taylor e Abramo Canka, per le V nere.

Molto s’è già detto e scritto: al di là di tutto, parliamo davvero della sfida che catalizza l’attenzione del movimento cestistico nazionale, anche se non si tratta ancora di una situazione di leadership nel campionato. O meglio, non completamente, nel senso che la Virtus ha Brescia di fianco in vetta alla classifica, mentre Milano deve rincorrere e tenterà di recuperare dopo l’avvicendamento in panchina. Due i giocatori vicini ai mille punti in A: Zach LeDay (-14) e Nicola Akele (-2). E tanti gli ex: Daniel Hackett per Bologna, Pippo Ricci e Bryant Dunston per Milano. Fuoco alle polveri, c’è la supersfida.