Baseball: definito il format e il calendario della Serie A Gold 2026

Verso la stagione 2026, il COG (Comitato Organizzatore Gare) ha reso noto il format e il calendario del massimo campionato italiano di baseball: che prenderà il nome di Serie A Gold. Partirà l’11 aprile e si concluderà nella prima decina dei giorni di settembre

Saranno 10 le squadre partecipanti, divise – almeno inizialmente – in 2 gironi da 5 l’uno: partite di andata e ritorno e “un intergirone di sola andata che si svolgono su 2 gare settimanali da 9 inning che si giocano il sabato pomeriggio (con inizio alle 15.00) e sabato sera (con inizio alle 20.00)”.

Il calendario e il format della stagione regolare

La regular season partirà sabato 11 aprile e proseguirà poi il 18, 25 dello stesso mese. A maggio si giocherà il 2-9-16-23 e 30 del mese, mentre a giugno le squadre scenderanno in campo il 6, 13, e 20. Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale Élite (27 giugno e 4 luglio) il campionato riprenderà l’11 luglio e continuerà fino al 25 del mese, prima dell’inizio dei play-off. In caso di recuperi, questi verranno giocati la domenica oppure il martedì o mercoledì non immediatamente successivo.

Al termine della regular season le prime quattro squadre di ogni girone accedono ai quarti di finale, mentre le ultime due classificate retrocederanno nella Serie A Silver 2027.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A BASEBALL GOLD

I playoff

Si parte dai quarti di finale che vengono disputati al meglio di 5 partite da 9 inning, fra le prime quattro classificate dei gironi A-B secondo il seguente schema: 1° classificata del girone A – 4° classificata del girone B, 1° classificata del girone B – 4° classificata del girone A, 2° classificata del girone A – 3° classificata del girone B e 2° classificata del girone B – 3° classificata del girone A. La squadra meglio classificata giocherà in casa la prima, seconda e quinta partita.

Gara -1 (lanciatori liberi) si giocherà venerdì 31 luglio, gara -2 (lanciatori AFI o ITA) sabato 1° agosto, gara -3 (lanciatori liberi) mercoledì 5 agosto, gara -4 (se necessaria, lanciatori AFI o ITA) giovedì 6 agosto, gara -5 (se necessaria, lanciatori liberi) lunedì 10 agosto. L’inizio delle partite sarà alle ore 20.

Le semifinali verranno disputate al meglio di 7 gare da 9 inning. La composizione vedrà affrontarsi la vincente del quarto di finale A contro la vincente del quarto di finale D e la vincente del quarto di finale B contro quella del quarto di finale C. La squadra meglio classificata al termine della regular season giocherà in casa gara -1, -2 e le eventuali gara -6 e .7.

Gara uno (lanciatori liberi) si giocherà venerdì 14 agosto, gara due (lanciatori AFI o ITA) sabato 15 agosto, gara tre (lanciatori liberi) martedì 18 agosto, gara quattro (lanciatori liberi) mercoledì 19 agosto, gara cinque (se necessaria, lanciatori AFI o ITA) giovedì 20 agosto, gara sei (se necessaria, lanciatori liberi) domenica 23 agosto, gara sette (se necessaria, lanciatori liberi) lunedì 24 agosto. L’inizio delle partite sarà alle ore 20.

La finale scudetto si disputa in una serie al meglio di 7 gare di 9 inning tra le due vincitrici delle semifinali. Il criterio che definirà il fattore campo sarà in base al girone che ha vinto l’All Star Game, che si disputerà durante l’impegno della Nazionale Élite, in caso di incontro tra squadre di differenti gironi della regular season. Gli altri criteri saranno in base alla posizione in classifica in caso di incontro tra squadre dello stesso girone in regular season e per sorteggio.

Gara -1 (lanciatori liberi) si giocherà giovedì 27 agosto, gara -2 (lanciatori AFI o ITA) venerdì 28 agosto, gara -3 (lanciatori liberi) mercoledì 31 agosto, gara -4 (lanciatori liberi) martedì 1° settembre, gara -5 (se necessaria, lanciatori AFI o ITA) mercoledì 2 settembre, gara -6 (se necessaria, lanciatori liberi) sabato 5 settembre e gara -7 (se necessaria, lanciatori liberi) domenica 6 settembre. L’inizio delle partite sarà alle ore 20.