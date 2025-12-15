Basavareddy spiega le ragioni dell’ingaggio di Cervara: “È diligente e professionale”

Inizia mercoledì 17 dicembre e si concluderà domenica 21 dicembre l’edizione 2025 delle ATP Next Gen Finals, torneo nel quale rientra tra gli attesi protagonisti Nishesh Basavareddy. L’americano ha deciso di iniziare, per stimolare ulteriormente la propria crescita sportiva, un rapporto di collaborazione con l’ex allenatore di Medvedev.

La partnership tra Nishesh Basavareddy e Gilles Cervara ha grandi ambizioni. L’ex allenatore di Daniil Medvedev debutterà al fianco dell’americano alle ATP Next Gen Finals del 2025 a Jeddah, la sede perfetta per l’americano stesso per spiegare, in un’intervista all’ATP, le ragioni della sua nuova collaborazione.

Sui motivi della scelta di Cervara: “Gilles ha avuto una partnership di grande successo con Daniil: era già un buon giocatore prima che lavorassero insieme, ma da allora in poi hanno ottenuto grandi successi. Ho pensato che l’esperienza ai massimi livelli potesse aiutarmi in questo momento della mia carriera“.

Sulla natura di una collaborazione a trecentosessanta gradi che può essere fondamentale per un giovane: “Non si tratta solo di tennis: lui è interessato a tutti gli aspetti. È diligente e professionale in ambiti come il fitness e l’alimentazione, e questo mi aiuterà”. Nishesh farà il suo debutto in Arabia Saudita mercoledì prossimo.