Badminton, l’Italia femminile si esalta nelle qualificazioni agli Europei a squadre! Vittoria in apertura

L’Italia ha debuttato con una splendida vittoria nelle qualificazioni agli Europei a squadre 2026 di badminton. La nostra Nazionale ha infatti sconfitto i Paesi Bassi per 3-2 sui campi di Juhkentali (nel distretto di Tallinn, capitale dell’Estonia) e ha così mosso un passo importante verso l’ammissione alla rassegna continentale in programma a febbraio, ma per staccare i biglietti saranno decisivi i prossimi incontri (il 4 dicembre contro la Spagna e il 5 dicembre contro le padrone di casa).

Le azzurre si sono issate sul 2-0 grazie alle vittoria ottenute in singolare da Yasmine Hamza ed Emma Piccinin, che hanno avuto la meglio rispettivamente su Wieland (24-22; 21-18) e Pothuizen (21-17; 21-17). Successivamente le oranje sono riuscite a pareggiare i conti grazie al successo di Wang su Anna Hell (19-21; 21-17; 21-19) e a quello di De Wit e Loos nel doppio contro Piccinin e Martina Corsini (21-19; 21-16).

Sul 2-2 si è deciso tutto nel secondo doppio, dominato in lungo e in largo dalla coppia composta da Hamza e Chiara Passeri, che hanno travolto Bang e Pothuizen con un secco 21-10, 21-15. Ricordiamo che soltanto la prima classificata si qualificherà agli Europei in Turchia, mentre l’Italia maschile sarà impegnata in Irlanda del Nord: il 5 dicembre contro la Slovacchia e il 6 dicembre contro la Spagna, in caso di primo posto si affronterà la vincente del girone con Irlanda, Svizzera e Paesi Bassi per meritarsi gli Europei.