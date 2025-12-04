Badminton
Badminton, Italia femminile rimontata e battuta dalla Spagna nelle qualificazioni agli Europei
L’Italia femminile cede alla Spagna per 2-3 nella seconda giornata del Gruppo 5 delle qualificazioni agli Europei a squadre 2026 di badminton, in corso a Tallinn, in Estonia: le iberiche agganciano in testa alla classifica le azzurre e le padrone di casa estoni, le quali devono ancora giocare il secondo match contro i Paesi Bassi.
Nei tre singolari la Spagna conquista il primo punto del tie con il successo di Clara Azurmendi su Yasmine Hamza per 21-13 16-21 21-6, ma l’Italia ribalta la contesa prima pareggiando i conti con Gianna Stiglich, che supera Cristina Teruel per 21-16 21-19, e poi firmando il sorpasso con Emma Piccinin, vittoriosa su Laura Alvarez per 21-10 21-13.
Nei due doppi conclusivi, però, la Spagna ribalta nuovamente l’esito del tie, dapprima trovando il 2-2 con la vittoria di Nikol Carulla/Carmen Maria Jimenez su Yasmine Hamza/Chiara Passeri per 21-8 21-16, e poi siglando il definitivo 3-2 con il successo di Paula Lopez/Lucia Rodriguez su Martina Corsini/Emma Piccinin per 21-14 21-19.
QUALIFICAZIONI EUROPEI A SQUADRE BADMINTON 2026
Torneo femminile – Gruppo 5 (a Tallinn, in Estonia)
Spagna-Italia 3-2
Clara AZURMENDI-Yasmine HAMZA 21-13 16-21 21-6
Cristina TERUEL-Gianna STIGLICH 16-21 19-21
Laura ALVAREZ-Emma PICCININ 10-21 13-21
Nikol CARULLA/Carmen Maria JIMENEZ-Yasmine HAMZA/Chiara PASSERI 21-8 21-16
Paula LOPEZ/Lucia RODRIGUEZ-Martina CORSINI/Emma PICCININ 21-14 21-19
Risultati
Italia-Paesi Bassi 3-2
Spagna-Estonia 2-3
Spagna-Italia 3-2
Classifica
Estonia 1 (2 giocate)
Spagna 1 (2 giocate)
Italia 1 (2 giocate)
Paesi Bassi 0 (1 giocata)