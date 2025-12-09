Tennis
Entry-list Australian Open 2026: 9 italiani nel tabellone principale, nuova sfida Sinner-Alcaraz
Dal 18 gennaio al 1° febbraio gli Australian Open 2026 saranno il centro di gravità permanente del tennis mondiale. Lo Slam di Melbourne sarà uno dei grandi obiettivi dei giocatori impegnati nel massimo circuito internazionale. Jannik Sinner (n.2 del seeding) si presenta ai nastri di partenza per puntare al terzo successo consecutivo nella terra dei canguri.
L’altoatesino, reduce dai trionfi del 2024 e del 2025, dà la caccia al quinto Major della carriera, nella consapevolezza che lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del seeding) farà di tutto per ostacolarlo, volendo conquistare per la prima volta questo importante titolo. L’iberico, infatti, nelle sue precedenti partecipazioni non è mai riuscito ad andare oltre i quarti di finale. Se dovesse prevalere, a 22 anni completerebbe il Career Grand Slam, ovvero l’impresa di vincere tutti e quattro i Major (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open) almeno una volta nel proprio percorso agonistico.
In casa Italia, in attesa di sapere quale sarà l’esito delle qualificazioni (dal 12 al 15 gennaio), sono nove i giocatori nel tabellone principale. Al di là di Sinner, troviamo anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi.
Un evento in cui saranno coinvolti 99 dei primi 100 giocatori (otto wild card e 16 qualificati completeranno il tabellone di 128 giocatori) e tra questi Novak Djokovic (dieci volte vincitore a Melbourne) vuol dimostrarsi all’altezza della situazione. L’assenza più importante nel tabellone maschile è quella del numero 15 del mondo, il danese Holger Rune, alle prese con la riabilitazione dopo la rottura del tendine d’Achille.
ENTRY-LIST AUSTRALIAN OPEN 2025
1 Carlos ALCARAZ ESP
2 Jannik SINNER ITA
3 Alexander ZVEREV GER
4 Novak DJOKOVIC SRB
5 Felix AUGER-ALIASSIME CAN
6 Taylor FRITZ USA
7 Alex DE MINAUR AUS
8 Lorenzo MUSETTI ITA
9 Ben SHELTON USA
10 Jack DRAPER GBR
11 Alexander BUBLIK KAZ
12 Casper RUUD NOR
13 Daniil MEDVEDEV
14 Alejandro DAVIDOVICH FOKINA ESP
16 Andrey RUBLEV
17 Jiri LEHECKA CZE
18 Karen KHACHANOV
19 Jakub MENSIK CZE
20 Tommy PAUL USA
21 Francisco CERUNDOLO ARG
22 Flavio COBOLLI ITA
23 Denis SHAPOVALOV CAN
24 Joao FONSECA BRA
25 Tallon GRIEKSPOOR NED
26 Luciano DARDERI ITA
27 Cameron NORRIE GBR
28 Learner TIEN USA
29 Arthur RINDERKNECH FRA
30 Frances TIAFOE USA
31 Valentin VACHEROT MON
32 Tomas MACHAC CZE
33 Brandon NAKASHIMA USA
34 Stefanos TSITSIPAS GRE
35 Corentin MOUTET FRA
36 Jaume MUNAR ESP
37 Ugo HUMBERT FRA
38 Alex MICHELSEN USA
39 Lorenzo SONEGO ITA
40 Arthur FILS FRA
41 Gabriel DIALLO CAN
42 Alexandre MULLER FRA
43 Zizou BERGS BEL
44 Grigor DIMITROV BUL
45 Sebastian BAEZ ARG
46 Daniel ALTMAIER GER
47 Nuno BORGES POR
48 Sebastian KORDA USA
49 Camilo UGO CARABELLI ARG
50 Reilly OPELKA USA
51 Fabian MAROZSAN HUN
52 Miomir KECMANOVIC SRB
53 Jenson BROOKSBY USA
54 Alexei POPYRIN AUS
55 Marton FUCSOVICS HUN
56 Matteo BERRETTINI ITA
56 PR Juncheng SHANG CHN
57 Damir DZUMHUR BIH
58 Valentin ROYER FRA
59 Giovanni MPETSHI PERRICARD FRA
60 Tomas Martin ETCHEVERRY ARG
60 PR Zhizhen ZHANG CHN
61 Francisco COMESANA ARG
62 Aleksandar KOVACEVIC USA
63 Matteo ARNALDI ITA
64 Kamil MAJCHRZAK POL
65 Terence ATMANE FRA
66 Marcos GIRON USA
67 Arthur CAZAUX FRA
68 Gael MONFILS FRA
69 Adrian MANNARINO FRA
70 Ethan QUINN USA
71 Jacob FEARNLEY GBR
72 Mariano NAVONE ARG
73 Hubert HURKACZ POL
74 Mattia BELLUCCI ITA
75 Marin CILIC CRO
76 Jesper DE JONG NED
77 Botic VAN DE ZANDSCHULP NED
78 Adam WALTON AUS
79 Filip MISOLIC AUT
80 Cristian GARIN CHI
81 Alejandro TABILO CHI
82 Aleksandar VUKIC AUS
83 Hamad MEDJEDOVIC SRB
83 PR Emil RUUSUVUORI FIN
84 Jan-Lennard STRUFF GER
84 PR Thanasi KOKKINAKIS AUS
85 Juan Manuel CERUNDOLO ARG
86 Raphael COLLIGNON BEL
87 Luca NARDI ITA
88 Emilio NAVA USA
89 Pablo CARRENO BUSTA ESP
90 Dalibor SVRCINA CZE
91 Eliot SPIZZIRRI USA
92 Quentin HALYS FRA
93 Roberto BAUTISTA AGUT ESP
94 Shintaro MOCHIZUKI JPN
95 Pedro MARTINEZ ESP
96 Benjamin BONZI FRA
97 Alexander SHEVCHENKO KAZ
98 Hugo GASTON FRA
99 Laslo DJERE SRB
100 Tristan SCHOOLKATE AUS
101 Thiago Agustin TIRANTE ARG
WILD CARDS (INIZIALI)
James DUCKWORTH AUS
Patrick KYPSON USA
Yunchaokete BU CHN