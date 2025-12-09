Tennis

Entry-list Australian Open 2026: 9 italiani nel tabellone principale, nuova sfida Sinner-Alcaraz

Dal 18 gennaio al 1° febbraio gli Australian Open 2026 saranno il centro di gravità permanente del tennis mondiale. Lo Slam di Melbourne sarà uno dei grandi obiettivi dei giocatori impegnati nel massimo circuito internazionale. Jannik Sinner (n.2 del seeding) si presenta ai nastri di partenza per puntare al terzo successo consecutivo nella terra dei canguri.

L’altoatesino, reduce dai trionfi del 2024 e del 2025, dà la caccia al quinto Major della carriera, nella consapevolezza che lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del seeding) farà di tutto per ostacolarlo, volendo conquistare per la prima volta questo importante titolo. L’iberico, infatti, nelle sue precedenti partecipazioni non è mai riuscito ad andare oltre i quarti di finale. Se dovesse prevalere, a 22 anni completerebbe il Career Grand Slam, ovvero l’impresa di vincere tutti e quattro i Major (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open) almeno una volta nel proprio percorso agonistico.

In casa Italia, in attesa di sapere quale sarà l’esito delle qualificazioni (dal 12 al 15 gennaio), sono nove i giocatori nel tabellone principale. Al di là di Sinner, troviamo anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi.

Un evento in cui saranno coinvolti 99 dei primi 100 giocatori (otto wild card e 16 qualificati completeranno il tabellone di 128 giocatori) e tra questi Novak Djokovic (dieci volte vincitore a Melbourne) vuol dimostrarsi all’altezza della situazione. L’assenza più importante nel tabellone maschile è quella del numero 15 del mondo, il danese Holger Rune, alle prese con la riabilitazione dopo la rottura del tendine d’Achille.

ENTRY-LIST AUSTRALIAN OPEN 2025

1 Carlos ALCARAZ ESP

2 Jannik SINNER ITA

3 Alexander ZVEREV GER

4 Novak DJOKOVIC SRB

5 Felix AUGER-ALIASSIME CAN

6 Taylor FRITZ USA

7 Alex DE MINAUR AUS

8 Lorenzo MUSETTI ITA

9 Ben SHELTON USA

10 Jack DRAPER GBR

11 Alexander BUBLIK KAZ

12 Casper RUUD NOR

13 Daniil MEDVEDEV

14 Alejandro DAVIDOVICH FOKINA ESP

16 Andrey RUBLEV

17 Jiri LEHECKA CZE

18 Karen KHACHANOV

19 Jakub MENSIK CZE

20 Tommy PAUL USA

21 Francisco CERUNDOLO ARG

22 Flavio COBOLLI ITA

23 Denis SHAPOVALOV CAN

24 Joao FONSECA BRA

25 Tallon GRIEKSPOOR NED

26 Luciano DARDERI ITA

27 Cameron NORRIE GBR

28 Learner TIEN USA

29 Arthur RINDERKNECH FRA

30 Frances TIAFOE USA

31 Valentin VACHEROT MON

32 Tomas MACHAC CZE

33 Brandon NAKASHIMA USA

34 Stefanos TSITSIPAS GRE

35 Corentin MOUTET FRA

36 Jaume MUNAR ESP

37 Ugo HUMBERT FRA

38 Alex MICHELSEN USA

39 Lorenzo SONEGO ITA

40 Arthur FILS FRA

41 Gabriel DIALLO CAN

42 Alexandre MULLER FRA

43 Zizou BERGS BEL

44 Grigor DIMITROV BUL

45 Sebastian BAEZ ARG

46 Daniel ALTMAIER GER

47 Nuno BORGES POR

48 Sebastian KORDA USA

49 Camilo UGO CARABELLI ARG

50 Reilly OPELKA USA

51 Fabian MAROZSAN HUN

52 Miomir KECMANOVIC SRB

53 Jenson BROOKSBY USA

54 Alexei POPYRIN AUS

55 Marton FUCSOVICS HUN

56 Matteo BERRETTINI ITA

56 PR Juncheng SHANG CHN

57 Damir DZUMHUR BIH

58 Valentin ROYER FRA

59 Giovanni MPETSHI PERRICARD FRA

60 Tomas Martin ETCHEVERRY ARG

60 PR Zhizhen ZHANG CHN

61 Francisco COMESANA ARG

62 Aleksandar KOVACEVIC USA

63 Matteo ARNALDI ITA

64 Kamil MAJCHRZAK POL

65 Terence ATMANE FRA

66 Marcos GIRON USA

67 Arthur CAZAUX FRA

68 Gael MONFILS FRA

69 Adrian MANNARINO FRA

70 Ethan QUINN USA

71 Jacob FEARNLEY GBR

72 Mariano NAVONE ARG

73 Hubert HURKACZ POL

74 Mattia BELLUCCI ITA

75 Marin CILIC CRO

76 Jesper DE JONG NED

77 Botic VAN DE ZANDSCHULP NED

78 Adam WALTON AUS

79 Filip MISOLIC AUT

80 Cristian GARIN CHI

81 Alejandro TABILO CHI

82 Aleksandar VUKIC AUS

83 Hamad MEDJEDOVIC SRB

83 PR Emil RUUSUVUORI FIN

84 Jan-Lennard STRUFF GER

84 PR Thanasi KOKKINAKIS AUS

85 Juan Manuel CERUNDOLO ARG

86 Raphael COLLIGNON BEL

87 Luca NARDI ITA

88 Emilio NAVA USA

89 Pablo CARRENO BUSTA ESP

90 Dalibor SVRCINA CZE

91 Eliot SPIZZIRRI USA

92 Quentin HALYS FRA

93 Roberto BAUTISTA AGUT ESP

94 Shintaro MOCHIZUKI JPN

95 Pedro MARTINEZ ESP

96 Benjamin BONZI FRA

97 Alexander SHEVCHENKO KAZ

98 Hugo GASTON FRA

99 Laslo DJERE SRB

100 Tristan SCHOOLKATE AUS

101 Thiago Agustin TIRANTE ARG

WILD CARDS (INIZIALI)

James DUCKWORTH AUS
Patrick KYPSON USA
Yunchaokete BU CHN

