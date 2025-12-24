Tennis
Australian Open 2026, l’elenco delle giocatrici nelle qualificazioni femminili: Lucia Bronzetti ai nastri di partenza
Il conto alla rovescia per l’inizio della stagione 2026 sta per terminare. Gli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio) saranno il primo evento in calendario di un certo spessore, ma per poter giocare il primo Slam dell’anno bisognerà avere particolari requisiti. Caratteristiche che Lucia Bronzetti ha un po’ smarrito nel corso del 2025, non riuscendo più a trovare quella consistenza nel suo tennis.
La romagnola, che aveva raggiunto il picco di rendimento l’8 aprile del 2024 (n.46 del ranking), è precipitata oltre la 100ma posizione, n.108 per l’esattezza. Un ranking che la costringe ad affrontare il tabellone delle qualificazioni per essere parte di quello principale a Melbourne.
Bronzetti, da questo punto di vista, spera di rimettere insieme i pezzi del proprio puzzle, togliendosi la soddisfazione di giocare un’altra prova del Grande Slam. Lucia non sarà l’unica italiana a essere presente nelle “quali”. A rispondere all’appello saranno, infatti, anche Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Silvia Ambrosio, Camilla Rosatello e Jessica Pieri.
Stefanini, tra le citate, dovrebbe avere le maggiori opportunità per staccare il biglietto e proseguire l’avventura australiana. Il cammino inizierà il 12 gennaio e terminerà il 15, per quanto concerne il tabellone cadetto. Di seguito l’elenco completo delle giocatrici:
ELENCO GIOCATRICI QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN 2026
104 Polina KUDERMETOVA (UZB)
105 Veronika ERJAVEC (SLO)
106 Katie BOULTER (GBR)
107 Anastasia ZAKHAROVA
108 Lucia BRONZETTI (ITA)
109 Mayar SHERIF (EGY)
110 Sinja KRAUS (AUT)
112 Zeynep SONMEZ (TUR)
113 Yuliia STARODUBTSEVA (UKR)
114 Aliaksandra SASNOVICH
115 Victoria JIMENEZ KASINTSEVA (AND)
115 SR Madison BRENGLE (USA)
116 Rebeka MASAROVA (SUI)
117 Taylor TOWNSEND (USA)
118 Elina AVANESYAN (ARM)
120 Greet MINNEN (BEL)
122 SR Zhuoxuan BAI (CHN)
124 Diane PARRY (FRA)
125 Tamara KORPATSCH (GER)
126 Hanne VANDEWINKEL (BEL)
127 Anhelina KALININA (UKR)
128 Yue YUAN (CHN)
129 Nikola BARTUNKOVA (CZE)
129 SR Sloane STEPHENS (USA)
130 Marina STAKUSIC (CAN)
131 Viktoriya TOMOVA (BUL)
133 Joanna GARLAND (TPE)
134 Linda FRUHVIRTOVA (CZE)
135 Lanlana TARARUDEE (THA)
137 Arantxa RUS (NED)
138 Linda KLIMOVICOVA (POL)
139 Katarzyna KAWA (POL)
140 Leyre ROMERO GORMAZ (ESP)
141 Lucrezia STEFANINI (ITA)
142 Lola RADIVOJEVIC (SRB)
143 Maria TIMOFEEVA (UZB)
145 Kaitlin QUEVEDO (ESP)
146 Dominika SALKOVA (CZE)
147 Varvara LEPCHENKO (USA)
149 Darja VIDMANOVA (CZE)
150 Maja CHWALINSKA (POL)
152 Maria Lourdes CARLE (ARG)
153 Daria SNIGUR (UKR)
154 Anna-Lena FRIEDSAM (GER)
155 Iryna SHYMANOVICH
156 Himeno SAKATSUME (JPN)
157 Bernarda PERA (USA)
158 Whitney OSUIGWE (USA)
159 Lilli TAGGER (AUT)
160 Astra SHARMA (AUS)
161 Tamara ZIDANSEK (SLO)
162 Despina PAPAMICHAIL (GRE)
163 Sofia COSTOULAS (BEL)
164 Maddison INGLIS (AUS)
165 Alina CHARAEVA
166 Xinyu GAO (CHN)
167 Nuria BRANCACCIO (ITA)
168 Lin ZHU (CHN)
169 Polina IATCENKO
170 Jessika PONCHET (FRA)
171 Hanyu GUO (CHN)
172 Harriet DART (GBR)
173 Carole MONNET (FRA)
173 SR Fiona FERRO (FRA)
174 Nao HIBINO (JPN)
175 Xiyu WANG (CHN)
176 Louisa CHIRICO (USA)
177 Teodora KOSTOVIC (SRB)
179 Ekaterine GORGODZE (GEO)
180 Carson BRANSTINE (CAN)
181 Julia RIERA (ARG)
183 Andrea LAZARO GARCIA (ESP)
184 Guiomar MARISTANY ZULETA DE REALES (ESP)
185 Gabriela KNUTSON (CZE)
186 Tatiana PROZOROVA
187 Cadence BRACE (CAN)
188 Anastasija SEVASTOVA (LAT)
189 Jana FETT (CRO)
190 Elena PRIDANKINA
191 Ana Sofia SÁNCHEZ (MEX)
192 Yeonwoo KU (KOR)
193 Ena SHIBAHARA (JPN)
194 Anouk KOEVERMANS (NED)
196 Alice RAME (FRA)
198 SR Kristina MLADENOVIC (FRA)
199 Kayla CROSS (CAN)
200 Miriam BULGARU (ROU)
201 Laura PIGOSSI (BRA)
202 Manon LEONARD (FRA)
203 Laura SAMSON (CZE)
204 Lina GJORCHESKA (MKD)
205 Elvina KALIEVA (USA)
206 Olivia GADECKI (AUS)
207 Claire LIU (USA)
208 Arina RODIONOVA (AUS)
210 Carol Young Suh LEE (USA)
211 Alina KORNEEVA
213 Francisca JORGE (POR)
214 Anastasia GASANOVA
215 Selena JANICIJEVIC (FRA)
216 Nuria PARRIZAS DIAZ (ESP)
217 Silvia AMBROSIO (ITA)
218 Camilla ROSATELLO (ITA)
219 Harmony TAN (FRA)
220 Ye-Xin MA (CHN)
221 Justina MIKULSKYTE (LTU)
221 SR Alice TUBELLO (FRA)
221 SR Sachia VICKERY (USA)
222 Jazmin ORTENZI (ARG)
222 SR Jennifer BRADY (USA)
223 Sada NAHIMANA (BDI)
224 Viktoria HRUNCAKOVA (SVK)
225 Luisina GIOVANNINI (ARG)
226 Eva VEDDER (NED)
227 Mary STOIANA (USA)
229 Kathinka VON DEICHMANN (LIE)
230 Jessica PIERI (ITA)
231 Barbora PALICOVA (CZE)
233 Sijia WEI (CHN)
WILD CARD
239 Destanee AIAVA (AUS)
279 Lizette CABRERA (AUS)
329 Tina SMITH (AUS)
348 Elena MICIC (AUS)
348 Renee ALAME (AUS)
426 Storm HUNTER (AUS)
544 Alana SUBASIC (AUS)
613 Thalia KOKKINIS (AUS)
735 Ksenia EFREMOVA (FRA)