Australian Open 2026, annunciate le prime wild-card: un veterano e una minorenne vincono una dura selezione

Manca un mese e mezzo agli Australian Open 2026, primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Jannik Sinner si presenterà all’appuntamento con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nelle ultime due stagioni, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz inseguirà l’unico Slam che manca al suo palmares.

I due grandi mattatori della scena internazionali si incroceranno il prossimo 10 gennaio in un incontro di esibizione in Corea del Sud, primo antipasto di quello che potrebbe accadere nell’eventuale atto conclusivo in terra oceanica. In attesa di conoscere la entry-list ufficiale dello Slam (non dovrebbero esserci sorprese), sono state comunicate le prime wild card per gli Australian Open, assegnate tramite il neonato sistema dell’Australian Pro Tour.

Si tratta di un meccanismo riservato a giocatori australiani e che prende in considerazione i risultati conseguiti in tre tornei disputati nell’ultimo mese: Challenger 75 e ITF W50 di Brisbane, Challenger 75 e ITF W75 di Sydney, Challenger 75 e ITF W75 di Playford. Ad essere premiati sono stati James Duckworth ed Emerson Jones: da una parte il 33enne numero 86 del mondo, dall’altra la 17enne numero 150 del ranking WTA.