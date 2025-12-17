ATP Next Gen Finals 2025, Jodar sorprende Tien. Landaluce sconfitto, bene Blockx e Basavareddy

Si è alzato il sipario a Jeddah (Arabia Saudita) sulle ATP Next Gen Finals 2025. Nella prima sfida di giornata l’americano Nishesh Basavareddy ha sconfitto contro pronostico il croato Dino Prizmic, terza testa di serie, in quattro set con il punteggio di 4-2 4-3 3-4 4-2 in quasi due ore di gioco.

Sempre nello stesso girone il belga Alexander Blockx ha centrato la prima vittoria del suo torneo. Il numero 116 del mondo, testa di serie numero due, ha superato in quattro set il tedesco Justin Engel per 3-4 4-2 4-2 4-2.

Nell’altro gruppo c’è stata la clamorosa sorpresa della sconfitta di Learner Tien. L’americano, principale favorito per la vittoria finale del torneo, è stato battuto in rimonta dallo spagnolo Rafael Jordar, numero 168 della classifica mondiale, in cinque set per 1-4 4-3 1-4 4-2 4-3, vincendo il tie-break decisivo per 7-4.

In chiusura di giornata è arrivato poi il successo del norvegese Nicolai Budkov Kjaer. Il numero 136 del ranking ATP ha sconfitto in quattro set lo spagnolo Martin Landaluce con il punteggio di 4-1 3-4 4-2 4-3 dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco.

RISULTATI NEXT GEN ATP FINALS 2025 (17 DICEMBRE)

Basavareddy (Usa) b. Prizmic (Cro) 4-2 4-3 3-4 4-2

Blockx (Bel) b. Engel (Ger) 3-4 4-2 4-2 4-2

Jodar (Esp) b. Tien (Usa) 1-4 4-3 1-4 4-2 4-3

Budkov Kjaer (Nor) b. Landaluce (Esp) 4-1 3-4 4-2 4-3