Tennis
ATP Adelaide 2026, Novak Djokovic in campo nella settimana che precede gli Australian Open
Da lunedì 12 a sabato 17 gennaio 2026 si terrà ad Adelaide, in Australia, il combined che prevede l’ATP 250 ed il WTA 500: nelle entry list pubblicate non figurano nomi di tennisti italiani nei tabelloni principali, ma spicca nel torneo maschile la presenza del serbo Novak Djokovic.
Assieme al balcanico saranno al via il britannico Jack Draper, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, il ceco Jiri Lehecka, lo statunitense Tommy Paul, l’argentino Francisco Cerundolo, il brasiliano Joao Fonseca ed il neerlandese Tallon Griekspoor.
Nel torneo femminile, invece, vengono annunciate le statunitensi Jessica Pegula e Madison Keys, le russe Mirra Andreeva ed Ekaterina Alexandrova, l’elvetica Belinda Bencic, la danese Clara Tauson, la ceca Linda Noskova, la statunitense Emma Navarro e la russa Liudmila Samsonova.
ENTRY LIST ATP 250 ADELAIDE 2026
4 Novak Djokovic SER
10 Jack Draper GBR
14 Alejandro Davidovich Fokina ESP
17 Jiri Lehecka CZE
20 Tommy Paul USA
21 Francisco Cerundolo ARG
24 Joao Fonseca BRA
25 Tallon Griekspoor NED
29 Arthur Rinderknech FRA
31 Valentin Vacherot MON
32 Tomas Machac CZE
33 Brandon Nakashima USA
34 Stefanos Tsitsipas GRE
35 Corentin Moutet FRA
36 Jaume Munar ESP
37 Ugo Humbert FRA
40 Arthur Fils FRA
41 Gabriel Diallo CAN
54 Alexei Popyrin AUS
ENTRY LIST WTA 500 ADELAIDE 2026
6 Jessica Pegula USA
7 Madison Keys USA
9 Mirra Andreeva
10 Ekaterina Alexandrova
11 Belinda Bencic SUI
12 Clara Tauson DEN
13 Linda Noskova CZE
15 Emma Navarro USA
17 Liudmila Samsonova
18 Victoria Mboko CAN
18 SR Marketa Vondrousova CZE
21 Diana Shnaider
22 Leylah Fernandez CAN
23 Jelena Ostapenko LAT
25 Paula Badosa ESP
26 Marta Kostyuk UKR
27 Dayana Yastremska UKR
28 Sofia Kenin USA
30 SR Beatriz Haddad Maia BRA