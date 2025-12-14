Atletica, Nicholas Griggs polverizza la concorrenza tra gli under 23 agli Europei di Cross. Maggio il migliore azzurro

Nicholas Griggs ha trionfato tra gli under 23 agli Europei di Cross, rispettando il pronostico della vigilia sugli sterrati di Lagoa (Portogallo) e completando i 5.960 metri di un percorso molto movimentato con il tempo di 17:47. Il quasi 21enne (spegnerà le candeline tra quattro giorni) ha lasciato sfogare il francese Aurelien Radja, ha incominciato con lui l’ultimo giro e poi lo ha sfiancato con una bella progressione sul breve tratto in salita sull’erba verde, involandosi così verso il traguardo.

Si tratta del primo sigillo continentale nella disciplina dopo la stoccata di quattro anni fa tra gli under 20 sui 3000 metri. Argento per Radja (17:59), bronzo per l’altro francese Pierre Boudy (18:03) davanti al danese Joel Lillesoe (18:05) allo spagnolo Jaime Migallon (18:06). Nessun italiano in top-20: i migliori sono stati Konjoneh Maggi (26mo in 18:32) e Francesco Ropelato (27mo in 18:33).

L’Irlanda ha vinto la gara a squadre con 19 punti, distanziando ampiamente la Francia (33,5) e la Spagna (43), mentre l’Italia ha chiuso al nono posto (91). La giornata di gare in terra lusitana proseguirà con la staffetta mista, poi toccherà alle gare elite: grande attesa per Nadia Battocletti, super favorita nella gara femminile alle ore 13.00.