Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei di Cross: Battocletti a caccia del bis, ricca pattuglia azzurra

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica, ha diramato le convocazioni per gli Europei di Cross, che si disputeranno domenica 14 dicembre sui pratoni di Lagoa (Portogallo). All’evento parteciperanno ben 42 azzurri (21 uomini e 21 donne), tra cui spicca Nadia Battocletti: la fuoriclasse trentina si presenterà in terra lusitana per difendere il titolo continentale conquistato lo scorso anno tra le seniores, dopo essersi già imposta tra le under 20 e le under 23.

L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri insegue l’ennesima gioia di questa stagione appassionante, culminata con le due medaglie iridate (anche il bronzo sui 5.000 metri) e la stoccata continentale nei 10 km su strada. La Campionessa d’Europa di 5.000 e 10.000, che chiuderà poi l’anno solare alla BOclassic, sarà tra le grandi favorite della vigilia e sarà molto difficile da battere per tutte le sue avversarie. Per l’occasione sarà affiancata da Valentina Gemetto, Micol Majori, Elisa Palmero, Nicole Reina e Federica Zanne.

Sul fronte maschile, invece, l’azzurro di punta sarà Yohanes Chiappinelli, primatista italiano di maratona e pronto a vivere questa avventura nelle corse campestri. Al suo fianco ci saranno Yassin Bouih, Luca Alfieri, Abderrazzak Gasmi, Giovanni Gatto e Osama Zoghlami. La staffetta mista proverà a replicare il trionfo di dodici mesi fa con Pietro Arese, Marta Zenoni e Sebastiano Parolini, che cercheranno il bis insieme a Gaia Sabbatini, ultima frazionista in occasione della vittoria del 2022. Il Bel Paese parteciperà alla competizione anche con under 23 e under 20.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI CROSS 2025

SENIORES UOMINI

Luca Alfieri

Yassin Bouih

Yohanes Chiappinelli

Abderrazak Gasmi

Giovanni Gatto

Osama Zoghlami

SENIORES DONNE

Nadia Battocletti

Valentina Gemetto

Micol Majori

Elisa Palmero

Nicole Reina

Federica Zanne

STAFFETTA MISTA

Pietro Arese

Sebastiano Parolini

Gaia Sabbatini

Marta Zenoni

Riserve: Masresha Costa, Melissa Fracassini

UNDER 23 UOMINI

Matteo Bardea

Nicolò Cornali

Amorin Gerbeti

Konjoneh Maggi

Mattia Marazzoli

Francesco Ropelato

UNDER 23 DONNE

Lucia Arnoldo

Carolina Fraquelli

Chiara Munaretto

Elena Ribigini

Laura Ribigini

Greta Settino

UNDER 20 UOMINI

Giacomo Bellillo

Vittore Simone Borromini

Federico Giardiello

Enrico Ricci

Alessandro Santangelo

Luigi Alessio Turrin

UNDER 20 DONNE

Olivia Alessandrini

Licia Ferrari

Sofia Ferrari

Martina Ghisalberti

Mimosa Miari Fulcis

Sofia Sidenius