Atletica, Fitzgerald e Renders vincono tra gli under 20 agli Europei di Cross. Italiani attardati

Innes Fitzgerald ha trionfato tra le under 20 agli Europei di Cross, imponendosi in maniera nitida sull’esigente e rognoso percorso allestito sui pratoni di Lagoa (Portogallo). La 19enne britannica ha attaccato fin dalle battute iniziali, ha progressivamente staccato le proprie avventure e ha saputo controllare la situazione con grande disinvoltura lungo i 4.450 metri, completando la fatica con il tempo di 14:35.

La britannica si era presentata in terra lusitana con i favori del pronostico, dopo che in estate aveva strabiliato agli Europei Under 20 con la doppietta d’oro tra 3000 e 5000 metri, senza dimenticarsi dell’ottavo posto sui 3000 metri agli ultimi Europei Indoor assoluti. Si tratta di un prospetto interessante del mezzofondo, dotata di buona lena e di ottime caratteristiche tecniche, che sicuramente avrà modo di mettersi in mostra anche nel prossimo futuro tra le grandi.

Alle sue spalle si è potuto lottare soltanto per la piazza d’onore, con la francese Lucie Patuel (15.07) che è riuscita a spuntarla davanti all’irlandese Emma Hickey (terza in 15:10), alla svedese Carmen Cernjul (quarta in 15:14) e alla turca Edibe Yagiz (quinta in 15:15). Non ci sono italiane in top-20: la migliore al traguardo è Olivia Alessandrini, 25ma in 15:48.

Willem Renders ha fatto saltare il banco nella gara under 20 riservata agli uomini, dopo aver dato vita a uno spettacolare duello con Oscar Gaitan negli ultimi 300 metri. Il belga ha subito il sorpasso da parte dello spagnolo, ma ha stretto i denti e poi ha aperto il gas in prossimità dell’ultima curva, operando il sorpasso decisivo proprio in prossimità del traguardo. Il 18enne ha completato la fatica con il crono di 13:11, regolando di un secondo l’iberico e regalandosi così un altro oro europeo dopo quello conquistato in estate sui 5000 metri agli Europei Under 20.

Terzo gradino del podio per il francese Alois Abraham (13:19), che in volata ha battuto il turco Ali Tunc (quarto con 13:19), quinto il norvegese Magnus Oeyen (13:24). Non ci sono italiani in top-30, il migliore è stato Vittore Simone Borromini (37mo in 13:58), Giacomo Bellillo 47mo in 14:07.