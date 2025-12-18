Atletica, Firenze ospiterà i Campionati Italiani Assoluti 2026. Le date della rassegna tricolore

Sarà Firenze la sede dei Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica, in programma allo stadio Ridolfi dal 25 al 26 luglio. L’ufficialità è arrivata al termine del Consiglio Federale, riunito oggi a Roma, che ha definito anche le sedi delle altre principali manifestazioni nazionali della prossima stagione estiva oltre ai criteri di partecipazione agli eventi internazionali clou all’aperto del 2026.

Il capoluogo toscano ospiterà l’edizione numero 116 degli Assoluti estivi, tornando ad organizzare l’evento a distanza di ventidue anni dall’ultima volta (era il 2004). La massima rassegna tricolore rappresenterà una tappa di passaggio fondamentale nell’avvicinamento verso i Campionati Europei di Birmingham (10-16 agosto) e sarà preceduta dal Challenge Assoluto, previsto tra il 24 ed il 25 luglio sempre allo stadio Ridolfi.

Il calendario dei vari Campionati Italiani su pista all’aperto prevede anche i Tricolori U20 a Caorle (4-5 luglio) e gli U23 a Molfetta insieme agli Assoluti di prove multiple (10-12 luglio). La Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti si terrà a Rieti dal 20 al 21 giugno, mentre in precedenza Rimini sarà teatro dei Campionati Italiani Assoluti di Maratona il 19 aprile.