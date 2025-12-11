Aspetti D’Antonio, esplode Anna Trocker: fragorosa vittoria nello slalom Nor-Am, con un pari merito!

Anna Trocker ha vinto lo slalom di Copper Mountain e ha così firmato il primo successo in carriera nella Nor-Am Cup, l’equivalente della Coppa Europa in Nord America (sono i circuiti minori alle spalle della Coppa del Mondo di sci alpino). Dopo essersi distinta nei due giganti disputati in Colorado (quinta due giorni fa e seconda ieri), la classe 2008 ha fatto saltare il banco tra i pali stretti sulle nevi statunitensi e ha trionfato con il tempo complessivo di 1:50.43.

L’azzurra era scesa con il pettorale numero 32 nella prima manche e aveva chiuso in terza posizione, poi nella seconda ha rimontato un paio di piazze siglando il miglior crono di manche (53.69) ed è salita sul gradino più alto del podio a pari merito con la canadese Sarah Bennett, mentre la statunitense Logan Grosdidier ha accusato un secondo di ritardo rispetto alla nostra portacolori nella seconda parte di gara e ha chiuso in terza piazza con un distacco di 67 centesimi.

Stiamo parlando di un talento naturale, dotato di eccellenti mezzi e molto abile nelle discipline tecniche, anche se mediaticamente meno celebrata rispetto a Giada D’Antonio: da questa trasferta in terra statunitense ci si aspettava la 16enne campana, che oggi è uscita nella prima manche dopo aver sfiorato la top-10 nelle due prove tra le porte larghe, e invece è emersa la brillante altoatesina, che spegnerà diciassette candeline il prossimo 23 dicembre. Prima di queste gare di Nor-Am Cup si era cimentata soltanto in prove FIS, ottenendo come migliori risultati un primo e un secondo posto in slalom a fine marzo in quel di Folgaria.

Dettare legge in Nor-Am non è banale: vuoi per la neve diversa da quella europea, vuoi per piste poco conosciute da queste atlete, vuoi per la lunga trasferta, vuoi per la buona concorrenza. Soltanto tre italiane ci erano riuscite prima di lei: Karen Putzer e Federica Brignone in gigante, Silke Bachmann in slalom. Se il buongiorno si vede dal mattino… Intanto dovrebbe esserci il debutto in Coppa Europa in occasione delle gare in Valle Aurina (19-20 dicembre), dove dovrebbe mettersi in gioco anche Giada D’Antonio.