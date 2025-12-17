Antonella Palmisano sul podio del World Tour! Gioia di fine anno dopo due argenti di spessore

Antonella Palmisano si è assicurata il terzo posto nel World Race Walking Tour, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alla marcia. La fuoriclasse pugliese è riuscita a garantirsi il gradino più basso del podio con 3.958 punti, portati a casa con questo percorso: 1.300 punti per il secondo posto nella 35 km agli Europei a squadre (2h39:35 a Podebrady), 1.214 punti per la sesta piazza conseguita sui 20 km nell’evento internazionale di La Coruna (1h28:28 nella località spagnola) e poi 1.444 punti per la medaglia d’argento conquistata nella 35 km dei Mondiali (2h42:24 a Tokyo).

La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 ha chiuso ad appena due punti di distacco dalla messicana Alegna Gonzalez (3.960), mentre il trofeo ha preso la via della Spagna, visto il dominio indiscutibile di Maria Perez, che ha dominato con 4.136 punti, dopo aver trionfato agli Europei a squadre e ai Mondiali su entrambe le distanze. La stagione si è ufficialmente conclusa domenica con la disputa della tappa bronze di Dublino, poi sono state chiuse le classifiche e l’universo del tacco e punta guarda già al nuovo anno, quando entreranno in vigore le nuove distanze (la 21,097 km prevista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e la 42,195 km).

Tra gli uomini ha invece trionfato il canadese Evan Dunfee (Campione del Mondo della 35 km) con 4.077, capace di precedere il brasiliano Caio Bonfim (4.044 punti per il Campione del Mondo della 20 km) e lo spagnolo Paul McGrath (3.940), mentre Massimo Stano ha terminato in sesta posizione (3.884).