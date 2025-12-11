Anna Trocker parte con il 32 ed è terza a metà dello slalom Nor-Am! Fuori Giada D’Antonio

Una splendida Anna Trocker ha strabiliato nella prima manche dello slalom di Copper Mountain, prova valida per la Nor-Am Cup (l’equivalente della Coppa Europa in Nord America, uno dei circuiti minori dietro alla Coppa del Mondo). La classe 2008 ha convinto anche tra i pali stretti sulle nevi del Colorado (USA), dopo gli eccellenti riscontri ottenuti in gigante negli ultimi due giorni (quinta in gara-1 e, soprattutto, seconda ieri).

L’azzurra è scesa con il pettorale numero 32 e ha prontamente incantato in questa specialità, inserendosi al terzo posto con il tempo di 56.74. La nostra portacolori accusa un ritardo di 38 centesimi dalla statunitense Logan Grosdidier, che ha firmato il miglior crono (56.40) e che precede di otto centesimi la canadese Sarah Bennett. Alle spalle della nostra portacolori si sono piazzate la canadese Arianne Forget (quarta a 0.47), la padrona di casa Mia Hunt (quinta a 1.02), la svedese Sara Rask (sesta a 1.57), l’austriaca Franziska Gritsch (settima a 1.78) e l’altra statunitense Beatrice May (ottava a 2.16).

Anna Trocker andrà dunque a caccia del podio nella seconda manche in programma alle ore 19.30, con la concreta possibilità di battagliare anche per quella che sarebbe la prima vittoria in carriera a certi livelli. In questa specialità ha ottenuto i suoi migliori risultati nel marzo 2025, quando fu prima e seconda in due eventi FIS organizzati a Folgaria, preludio all’undicesimo posto conseguito ai Campionati Italiani: i mezzi tecnici sono indubbiamente importanti e la strada intrapresa è sicuramente significativa.

C’era grande attesa per la promessa Giada D’Antonio, ma la 16enne campana non ha portato a termine la prova e dunque non si presenterà al cancelletto di partenza per la seconda manche. L’azzurra, che aveva accarezzato la top-10 nei due giganti di inizio settimana e che oggi è scesa con il pettorale numero 30, non avrà la possibilità di portare a casa punti importanti in vista di un possibile esordio in Coppa Europa nelle prossime settimane. Cecilia Pizzinato si è qualificata alla seconda manche (26ma a 5.04 dalla vetta), mentre Margherita Sala non ha terminato la prova.