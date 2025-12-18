Anna Trocker e Giada D’Antonio, debutto “rinviato” in Coppa Europa: chi gareggia in Valle Aurina?

Anna Trocker e Giada D’Antonio si sono distinte nella prima parte di stagione: la quasi 17enne altoatesina (spegnerà le candeline il prossimo 23 dicembre) ha vinto lo slalom di Copper Mountain, prova valida per la Nor-Am Cup (l’equivalente della Coppa Europa in Nord America, uno dei circuiti minori alle spalle della Coppa del Mondo); la 16enne campana, invece, ha vinto i due slalom FIS andati in scena a Schilthorn e poi ha sfiorato la top-10 a Copper Mountain.

Entrambe le azzurre hanno dimostrato di essere molto talentuose e di avere tutte le carte in regola per emergere ai massimi livelli nel prossimo futuro, rappresentando una bella speranza per lo sci alpino tricolore. Nelle ultime settimane si erano susseguite le voci di un possibile debutto per entrambe in Coppa Europa in occasione degli slalom in Valle Aurina previsti il 19-20 dicembre, ma nella startlist della prima prova tra i pali stretti non figurano i loro nominativi.

Anna Trocker e Giada D’Antonio non saranno dunque in gara tra i rapid gates sulle nevi italiane, così il loro esordio nel circuito è nei fatti “rinviato”. Virgolette d’obbligo, visto che la loro presenza in Alto Adige non era mai stata annunciata e ufficializzata.

Sulla pista Goasleitn saranno impegnate ben venti azzurre per il primo slalom: Maria Sole Antonini, Emma Bastita, Annette Belfrond, Tatum Bieler, Francesca Carolli, Celina Haller, Victoria Klotz, Sophie Mathiou, Emilia Mondinelli, Alice Pazzaglia, Nora Pernstich, Ambra Pomarè, Arianna Putzer, Giulia Romele, Vittoria Rossi, Francesca Semprebon, Beatrice Sola, Laura Steinmar, Nadine Trocker.