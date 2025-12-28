Andy Roddick perentorio su Sinner: “Totalmente folle quanto ha fatto nel 2025, ma Alcaraz…”

Manca ormai poco alla ripresa del massimo circuito internazionale del tennis. Dal 2 gennaio, in Australia, scatterà la United Cup, primo banco di prova della nuova stagione. In palio non ci sarà soltanto l’orgoglio di rappresentare il proprio Paese, ma anche punti validi per i ranking ATP e WTA, un dettaglio tutt’altro che secondario. Il torneo rappresenterà inoltre un passaggio chiave di avvicinamento agli Australian Open, primo Slam dell’anno, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio.

C’è ancora spazio per analizzare quanto accaduto nel 2025, stagione che continua a far discutere addetti ai lavori ed ex protagonisti. Tra questi c’è Andy Roddick, ex numero uno del mondo, che si è soffermato in particolare sullo stile di gioco di Jannik Sinner. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni:

“Per me Sinner è automaticamente nella ristretta cerchia dei migliori colpitori di palla di tutti i tempi. Chi c’è in quel gruppo? Andre Agassi? Lindsay Davenport? Jannik è lì. Prima ancora di parlare di spin, varietà o soluzioni tattiche, il suo impatto nasce da qualcosa di più essenziale. Non gioca per infastidire o soffocare l’avversario: semplicemente ti sovrasta“.

Per Roddick, quella dell’altoatesino è stata una stagione “incredibile“, anche alla luce della sospensione di tre mesi legata alla vicenda Clostebol. Un rendimento che ha dell’eccezionale: “È totalmente folle quello che ha fatto, è assurdo“, ha sottolineato l’ex campione statunitense.

Secondo Roddick, solo un giocatore ha dimostrato di possedere le contromisure adeguate al tennis dell’azzurro: Carlos Alcaraz. “È l’unico che riesce a liberarsi da quella presa, da quell”abbraccio dell’orso’, dalla morsa una volta che ci è dentro”, ha concluso, evidenziando come lo spagnolo resti l’unico vero avversario in grado di spezzare il dominio tecnico e mentale imposto da Sinner.