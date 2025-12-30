America’s Cup, si esce allo scoperto! La data per i primi allenamenti con le nuove barche. E le regate preliminari…

Manca un mese alla data di scadenza per l’iscrizione alla America’s Cup 2027: il 31 gennaio 2026 sarà l’ultimo giorno per lanciare il guanto di sfida a Team New Zealand e per annunciare la propria partecipazione alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, che si disputerà tra un anno e mezzo nelle acque di Napoli. Al momento risultano iscritti soltanto i detentori della Vecchia Brocca e i britannici di Athena Racing (Challenger of Record), ma nelle prossime settimane giungeranno delle novità.

Luna Rossa sarà della partita per cercare di alzare al cielo l’ambito trofeo di fronte al proprio pubblico, gli svizzeri di Alinghi e i francesi di K-Challenge dovrebbero aggiungersi alla flotta dopo aver firmato un accordo a dieci mani (insieme al sodalizio italiano, ai neozelandesi e al gruppo inglese) che rafforzerà la Coppa America nel prossimo futuro. Si attendono tutte le ufficialità del caso, ma intanto ci avviciniamo a una prima data importante del cammino.

A partire dal prossimo 16 gennaio, infatti, ci si potrà ufficialmente allenare con i nuovi AC75, conformi al regolamento. Si potrà dunque scendere in acqua per testare le molteplici novità, inevitabili visto che l’equipaggio sarà composto soltanto da cinque atleti, che non ci saranno più i cyclors e che sarà obbligatorio avere una donna a bordo.

Il prossimo anno vedrà il ritorno delle regate preliminari che si terranno in varie località europee, in date e sedi ancora da annunciare. Tutti i team gareggeranno con gli AC40 in modalità one-design (le barche saranno dunque uguali per tutti i sodalizi) e ogni squadra potrà anche iscrivere un secondo AC40 con equipaggio composto da membri delle proprie squadre giovanili e femminili.