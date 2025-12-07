ALTRA PERLA AZZURRA! Mirko Felicetti torna a vincere nel PGS di Mylin dopo quasi 6 anni, podio anche per Bormolini

Si è da poco concluso il gigante parallelo di Mylin (Cina), sede della prima tappa della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026. In campo maschile, dopo lo show di ieri, l’Italia ha infilato la seconda vittoria in due giorni. È stato infatti Mirko Felicetti a salire sul gradino più alto del podio, ritrovando un successo che mancava da quasi sei anni.

L’azzurro ha superato in ordine lo sloveno Tim Mastnak, l’austriaco Andreas Prommegger ed il tedesco Elias Huber. Infine, ha concluso il suo vincente percorso battendo nella big final il teutonico Stefan Baumeister che non è riuscito a concludere la sua prova. Per il Bel Paese le soddisfazioni non finiscono qui perché sul gradino più basso del podio è salito Maurizio Bormolini.

Il detentore di cristallo vincitore ieri, dopo aver battuto agli ottavi l’austriaco Alexander Payer, ha superato poi ai quarti il connazionale Aaron March prima di essere sconfitto in semifinale proprio dal tedesco Stefan Baumeister. Nella small final il lombardo poi ha avuto la meglio su Elias Huber. Eliminati invece agli ottavi Daniele Bagozza e Gabriel Messner, che chiudono il turno finale al nono e decimo posto. Si fermano nelle qualificazioni Edwin Coratti (19°), Tommy Rabanser (20°) e Marc Hofer (33°).