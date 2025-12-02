Altra doppietta azzurra nel gigante di Coppa Europa a Zinal! Ambra Pomaré precede Alice Pazzaglia

Continua a tingersi d’azzurro l’inizio della settimana in Coppa Europa. Nel gigante femminile di Zinal sono ancora le atlete italiane a dettare legge per un nuovo trionfo tricolore. Ambra Pomaré si aggiudica infatti il successo finale, dopo aver vinto anche la prima manche, davanti ad Alice Pazzaglia.

Pomaré, classe 2004, chiude la prima manche al comando con il tempo di 1:12.74 e taglia il traguardo con il crono finale di 2:28.39. Alice Pazzaglia, grazie ad un’eccellente seconda discesa, recupera ben sei posizioni e conquista la piazza d’onore con un ritardo di 0.23 dalla connazionale.

Conquista il gradino più basso del podio la tedesca Jana Fritz, che taglia il traguardo in 2:28.72 dopo aver recuperato dieci posizioni nella seconda manche. Manca il podio per un solo centesimo l’azzurra Sophie Mathiou, che termina la sua gara in quarta posizione con il tempo di 2:28.73. Completa la top 5 l’elvetica Dania Allenbach in 2:29.03.

Carole Agnelli recupera dalla dodicesima posizione e finisce la sua prova settima in 2:29.19, Laura Steinmair, splendida vincitrice della gara di ieri, non riesce a capitalizzare la quarta piazza ottenuta nella prima discesa, perde otto posizioni e conclude al dodicesimo posto in 2:29.75, precedendo di sedici centesimi la connazionale Sara Allemand. Ventiquattresimo posto per Tatum Bieller in 2:31.32, ventiseiesimo per Annette Belfrond in 2:31.45.