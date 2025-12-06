Alice Robinson non ha rivali in gigante e vince a Tremblant. Goggia cresce, Della Mea mai così in alto

Alice Robinson concede il bis e trionfa anche nel primo dei due giganti di Tremblant. Dopo il successo della scorsa settimana a Copper Mountain, la neozelandese replica anche sulle nevi canadesi e conquista la sesta vittoria della sua carriera in Coppa del Mondo. Sul podio ci salgono anche la croata Zrinka Ljutic e la beniamina del pubblico Valerie Grenier. Buona gara anche per l’Italia, con due azzurre (Sofia Goggia e Lara Della Mea) entrambe in Top-10.

Una vittoria schiacciante quella di Robinson, che ha dominato la concorrenza. La neozelandese, già in testa dopo la prima manche, si è confermata nella seconda, sfiorando ancora il miglior tempo. Seconda posizione per la croata Zrinka Ljutic, che si sblocca in questa stagione dopo un avvio opaco nel suo slalom, chiudendo a 94 centesimi dalla vetta. Grande festa per la canadese Valerie Grenier, terza al traguardo ad un secondo da Robinson e che torna sul podio in Coppa del Mondo quasi due anni dopo l’ultima volta (Gennaio 2024 in discesa a Cortina).

Quarto posto per la svizzera Camille Rast (+1.21), che ha preceduto la francese Clara Direz (+1.51) ed una Mikaela Shiffrin (+1.65), che ha perso tre posizioni rispetto alla prima manche. L’americana ha anche mostrato segnali di sofferenza tagliando il traguardo e toccandosi proprio la parte infortunata nella passata stagione, quando si era procurata una grave lesione muscolare all’addome e al fianco.

Settima la svedese Estelle Alphand (+1.94), che ha preceduto le azzurre. Sofia Goggia (+1.98) centra un’ottava posizione sicuramente incoraggiante, risalendo anche due posizioni rispetto a metà gara e soprattutto conquista punti importanti in ottica classifica generale. Splendido il nono posto di Lara Della Mea (+2.14), che recupera ben quattordici posizioni con il miglior tempo nella seconda manche e centra il suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo. A punti ci va anche Ilaria Ghisalberti, che chiude al 26° posto (+4.13).

Robinson si porta al comando della classifica di specialità con 232 punti, sfruttando anche l’uscita nella prima manche dell’austriaca Julia Scheib, che resta ferma così a 180; mentre terza c’è la croata Zrinka Ljutic con 142. Nella generale comanda sempre Mikaela Shiffrin con 408 punti davanti a Colturi (286) e Duerr (234).