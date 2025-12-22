Alex Vinatzer vicino alla top5 nella prima manche dello slalom in Alta Badia. Comanda Noel

Ci sarà grande battaglia per la vittoria nella seconda manche dello slalom dell’Alta Badia. Come sempre accade tra i rapid gates c’è equilibrio e potrà davvero succedere di tutto nella seconda parte di gara. A comandare la classifica c’è il francese Clement Noel, ma i distacchi sono comunque molto ravvicinati, visto che i primi otto sono racchiusi in poco più di sette decimi.

Noel ha interpretato al meglio la prima parte del tracciato, lasciando qualcosa agli avversari proprio nel tratto finale. Alle spalle del francese c’è il norvegese Atle Lie McGrath, staccato appena di 9 centesimi dalla vetta. In terza posizione c’è lo svizzero Loic Meillard, che ha invece accusato un ritardo di 26 centesimi.

Come detto i distacchi sono comunque ravvicinati e nella seconda manche può cambiare tutto. Al quarto posto c’è l’austriaco Fabio Gstrein (+0.36), che ha preceduto il norvegese Timon Haugan (+0.51), leader della classifica di specialità, e il croato Samuel Kolega (+0.60).

Ottima la prima manche di Alex Vinatzer, bravissimo ad inserirsi al settimo posto con il pettorale numero 19. L’azzurro ha chiuso con 73 centesimi di ritardo da Noel e va a assolutamente a caccia di un altro piazzamento importante, fondamentale per migliorare ulteriormente il pettorale di partenza in vista delle prossime gare. Vinatzer ha faticato un po’ a trovare il ritmo nella prima parte, ma nella seconda metà ha sciato alla pari di Noel.

Ottavo posto per il francese Paco Rassat (+0.74), mentre completano la Top-10 il norvegese Henrik Kristoffersen (+0.87) e lo svizzero Tanguy Nef (+0.89). Attenzione poi al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e al finlandese Eduard Hallberg, che sono appaiati con un secondo di ritardo al dodicesimo posto e potrebbero costruire la rimonta nella seconda manche. Più staccato l’altro azzurro partito tra i primi trenta, Tommaso Sala (21°, +1.67).